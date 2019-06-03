Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве 1 млн долларов и готов дать показания, - СМИ

Харьковский нардеп, почетный президент ПАО "Концерн АВЭК и Ко" Александр Фельдман обвинил политическую партию "Национальный корпус" в вымогательстве миллиона долларов США. Об этом говорится в обращении политика к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет "Главком".

В частности, Фельдман просит президента Зеленского обратить внимание на ситуацию вокруг крупнейшего торгового центра в Восточной Европе - "Барабашово", который, по его словам, столкнулся с рейдерами в лице партии "Национальный корпус".

"Дерзкие действия, попытки расшатать силовое противостояние на территории крупнейшего в Восточной Европе Торгового центра "Барабашово" заставили меня обратиться к Вам, господин Президент, от имени сотен тысяч харьковчан, которые связали свой бизнес с "Барабашово", от имени тех , для кого этот торговый центр стал возможностью выжить во время кризиса 90-х годов, создать собственное дело и наполнять бюджеты всех уровней, вырастить детей и развивать мирную и независимое государство", - отмечает Фельдман.

Кроме того, Фельдман просит президента поручить компетентным органам провести беспристрастное расследование ряда попыток рейдерских захватов и дать им оценку в соответствии с действующим законодательством, а также поручить правоохранительным органам принять жесткие меры по недопущению подобных незаконных действий.

По данным народного депутата, радикально настроенные молодые люди, которые отождествляют себя с политической партией "Национальный корпус", делают системные попытки запугивания предпринимателей, сотрудников администрации ТЦ, а также рейдерских атак на объекты торгового центра.

Так, по информации Фельдмана, очередная попытка рейдерского захвата была сделана 29 мая, тогда группа молодых людей, которая выступала от имени "Национального корпуса", поставила ребром вопрос покоя и личной безопасности многих харьковчан, а также владельцев бизнеса.

"Причина прихода активистов печально известной политической силы проста: в свое время они требовали у меня миллион долларов США за "защиту и спокойствие". И я готов дать все эти показания следственным органам. Получив решительный отказ, радикалы решают вопрос привычными для них способами - силовыми провокациями, захватами и рейдерством", - говорится в обращении Фельдмана к президенту.

По данным парламентария, предприниматели "Барабашово" столкнулись с рядом вызовов, в частности, это "шантаж и манипулирование общественным мнением, провокации, нападения, избиения, откровенная ложь и готовность пренебрегать законом и миром в Украине". Кроме того, по данным народного депутата, с такими же вызовами пришлось столкнуться и ему лично.

"Как кандидат в народные депутаты Украины, который баллотируется в 174 одномандатном округе в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, с такими вызовами столкнулся и я лично. В последнее время в Харькове развернута целая кампания по распространению "черных" материалов. Это лживые обвинения в поджогах, в избиении, в других всевозможных преступлениях. Кроме того, 23 мая активисты "Национального корпуса" с использованием дымовых шашек напали на мой офис, где на первом этаже находится один из культурных центров - визитная карточка города - Галерея "АВЭК", которую ежедневно бесплатно посещают тысячи людей", - отметил Фельдман.