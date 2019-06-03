подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 13:42 477
Политика 2019-06-03T13:42:35+03:00
Українські Новини
Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве 1 млн долларов и готов дать показания, - СМИ

Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве 1 млн долларов и готов дать показания, - СМИ

Харьковский нардеп, почетный президент ПАО "Концерн АВЭК и Ко" Александр Фельдман обвинил политическую партию "Национальный корпус" в вымогательстве миллиона долларов США. Об этом говорится в обращении политика к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет "Главком".

В частности, Фельдман просит президента Зеленского обратить внимание на ситуацию вокруг крупнейшего торгового центра в Восточной Европе - "Барабашово", который, по его словам, столкнулся с рейдерами в лице партии "Национальный корпус".

"Дерзкие действия, попытки расшатать силовое противостояние на территории крупнейшего в Восточной Европе Торгового центра "Барабашово" заставили меня обратиться к Вам, господин Президент, от имени сотен тысяч харьковчан, которые связали свой бизнес с "Барабашово", от имени тех , для кого этот торговый центр стал возможностью выжить во время кризиса 90-х годов, создать собственное дело и наполнять бюджеты всех уровней, вырастить детей и развивать мирную и независимое государство", - отмечает Фельдман.

Кроме того, Фельдман просит президента поручить компетентным органам провести беспристрастное расследование ряда попыток рейдерских захватов и дать им оценку в соответствии с действующим законодательством, а также поручить правоохранительным органам принять жесткие меры по недопущению подобных незаконных действий.

По данным народного депутата, радикально настроенные молодые люди, которые отождествляют себя с политической партией "Национальный корпус", делают системные попытки запугивания предпринимателей, сотрудников администрации ТЦ, а также рейдерских атак на объекты торгового центра.

Так, по информации Фельдмана, очередная попытка рейдерского захвата была сделана 29 мая, тогда группа молодых людей, которая выступала от имени "Национального корпуса", поставила ребром вопрос покоя и личной безопасности многих харьковчан, а также владельцев бизнеса.

"Причина прихода активистов печально известной политической силы проста: в свое время они требовали у меня миллион долларов США за "защиту и спокойствие". И я готов дать все эти показания следственным органам. Получив решительный отказ, радикалы решают вопрос привычными для них способами - силовыми провокациями, захватами и рейдерством", - говорится в обращении Фельдмана к президенту.

По данным парламентария, предприниматели "Барабашово" столкнулись с рядом вызовов, в частности, это "шантаж и манипулирование общественным мнением, провокации, нападения, избиения, откровенная ложь и готовность пренебрегать законом и миром в Украине". Кроме того, по данным народного депутата, с такими же вызовами пришлось столкнуться и ему лично.

"Как кандидат в народные депутаты Украины, который баллотируется в 174 одномандатном округе в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, с такими вызовами столкнулся и я лично. В последнее время в Харькове развернута целая кампания по распространению "черных" материалов. Это лживые обвинения в поджогах, в избиении, в других всевозможных преступлениях. Кроме того, 23 мая активисты "Национального корпуса" с использованием дымовых шашек напали на мой офис, где на первом этаже находится один из культурных центров - визитная карточка города - Галерея "АВЭК", которую ежедневно бесплатно посещают тысячи людей", - отметил Фельдман.
Архив
Новости
Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая. Фото: Схемы
Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ 15:38
Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС 15:32
Сторонники Супрун снова захватили Одесский медуниверситет: оттеснили охрану и заняли ректорат, – СМИ 15:27
Проект Екошкола «Фармак» вошел в топ-10 проектов устойчивого развития Украины 15:27
ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР 15:12
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok