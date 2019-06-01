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01 июня 2019, суббота, 22:06 747
Общество 2019-06-01T22:12:42+03:00
Українські Новини
Кличко открыл обновленную Аллею художников, сравнив ее с Монмартром

Кличко открыл обновленную Аллею художников, сравнив ее с Монмартром

Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленную Аллею художников. Фото: kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленную Аллею художников. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую капитально отремонтировали и продлили до столичного фуникулера. Об этом сообщается на сайте мэра Киева.

А также провел небольшую экскурсию по новым туристическим маршрутам экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который присоединился к открытию Аллеи художников.

"Сегодня - знаковое событие! Мы презентуем обновленную Аллею художников. Я убежден, она станет киевским Монмартром, - сказал Кличко. - Поэтому сегодня праздник и для киевлян, и для наших художников, которые выставляют здесь свои работы. Прогуливаясь по этой аллее, можно увидеть красивые виды на Подол и реку Днепр. Это также важное туристическое место. Ежедневно его посещают тысячи киевлян и иностранцев. Которые и любуются Киевом, и через творчество наших художников, узнают больше об Украине и о нашей столице. Которые покупают и популяризируют украинское искусство", - обратился к киевлянам Кличко.

Во время ремонта Аллеи художников было сделано все, чтобы и художники, и посетители чувствовали себя комфортно. - Обустроили отдельную деревянную променаду и несколько смотровых площадок. Установили красивое ограждение. Вечером можно увидеть красивую декоративную подсветку Аллеи. Ради безопасности посетителей и самих художников обустроили пути эвакуации.

Также были выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе до беседки, которую полностью отреставрировали. Осуществили благоустройство территории. Для людей с инвалидностью и родителей с колясками установили пандусы. Ради безопасности - установили камеры видеонаблюдения.

Мэр отметил, что обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре столицы. Он начинается от Пейзажной аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, далее-к Андреевскому спуску и через Аллею художников-к новому пешеходному мосту.

"В наших планах - сделать этот маршрут до Киево-Печерской лавры. И мы сейчас работаем над этим", - подчеркнул мэр.

Кличко с Саакашвили также прогулялись по новым пешеходно-велосипедным мостом от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Мэр поинтересовался у людей, нравится ли им новый объект. Люди благодарили и пожелали и в дальнейшем воплощать в Киеве интересные и хорошие проекты.

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