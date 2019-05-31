Новости дня: Новая жертва "языкового закона" и откровенные ругательства Пашинского

Порошенко провел съезд своей партии. Скромно убрав свою фамилию из названия. Но официально ее возглавив. Однако, обещает провести праймериз – отбор кандидатов в депутаты, в котором сам примет участие. Наблюдателям съезд напомнил похороны.

Бывшим президентом все больше интересуется следствие. ГБР начало расследовать уже 3-е уголовное дело против Порошенко. На этот раз – о захвате власти при назначении членов Высшего совета правосудия. ГБР уже расследует, как Порошенко отмывал деньги и незаконно посылал моряков в Керченский пролив. Мера пресечения по этим обвинениям безальтернативная – арест. Весь вопрос в том, найдется ли прокурор, который выдвинет обвинения Порошенко, и суд, который его поддержит.

Зеленский сегодня встретился с Холодницким и Сытником. Требует результатов и громких расследований. Обещает не мешать.

США прислали в Украину нового посла – Кристину Квин. Ранее она работала в Париже и Москве.

Предыдущего посла Йованович грубо оскорбил депутат от "Народного фронта" Пашинский. Вот запись, которую опубликовал Портнов, где голос, похожий на Пашинского называет ее "с*чкой" и дает много других ярких эпитетов Луценко, Лещенко, Сытнику и Найему.

Против нового закона о языке выступили современные экономисты. Член совета Нацбанка и руководитель Киевской школой экономики Тимофей Милованов, заявил, что скорее уедет из Украины, чем приведет обучение с английского на украинский, как требует новый драконовский закон. "Нам это не подходит. Мы будем платить штрафы, но не будем делать из нашей школы цирк. Не надо принимать дурных законов", - сказал он.

Принятый с подачи Порошенко, закон о языке существенно ограничивает использование русского и других языков в образовании, обслуживании, медицине, на телевидении, радио, в газетах и даже в театре. Закон вступил в силу. Здесь можно почитать полный список искусственных ограничений.

Аваков решил не участвовать в парламентских выборах - "чтобы обеспечить непредвзятость МВД". На самом деле, делегировавший его во власть "Народный фронт" по спискам не идет, а округа у Авакова нет. Ни Тимошенко, ни Гройсман, ни Зеленский в свои списки его не позвали. Но не переживайте за него сильно – у Авакова в Италии есть заводик по производству сыра.

Сами досрочные выборы все еще остаются под вопросом. ЦИК напомнил Кабмину, что не успевает в срок напечатать бюллетени, не нарушив закон о коррупции. Но мои друзья в ЦИК говорят, что избирком сделает все, чтобы выборы прошли 21 июля. Хоть для этого и придется нарушить антикоррупционный закон. Единственный институт, который еще может остановить выборы – Конституционный Суд, который начнет рассматривать жалобу на указ Зеленского во вторник, 4 июня.

Чем дольше Зеленский сидит в кресле президента, тем дальше он становится от своих предвыборных лозунгов. На Банковой выпустили специальный релиз, который опроверг слова Бориса Шефира – бывшего бизнес-партнера Зеленского по "Кварталу 95" и брата его первого советника. Хотя Шефир в интервью лишь повторил слова Зеленского-кандидата о прямых переговорах с Путиным и о наступлении мира после того, как из власти уберут "людей войны".

Завтра начинается лето!

Синоптики обещают начало лета с жары до +34 и гроз со шквалами.

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