Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным

Сьезд партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" был достаточно похоронным, пишет главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина на своей странице в соцсети Facebook.

Сегодня на съезде партии Порошенко с одним из нардепов обсуждали их политические перспективы. Мероприятие само по себе было достаточно похоронным, и тон нашей беседы - соответствующим случаю.

- Вот ты не показатель со своим мнением. Ты слишком требовательный избиратель, не та аудитория, - говорил мне депутат.

- Знаешь, сколько раз я это слышал в штабе Порошенко перед первым и вторым туром выборов?, - спросил я.

- Знаю, - разочарованно ответил депутат.