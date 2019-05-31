Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным

Сьезд партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" был достаточно похоронным, пишет главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина на своей странице в соцсети Facebook.\r\nСегодня на съезде партии Порошенко с одним из нардепов обсуждали их политические перспективы. Мероприятие само по себе было достаточно похоронным, и тон нашей беседы - соответствующим случаю.\r\n- Вот ты не показатель со своим мнением. Ты слишком требовательный избиратель, не та аудитория, - говорил мне депутат.- Знаешь, сколько раз я это слышал в штабе Порошенко перед первым и вторым туром выборов?, - спросил я.- Знаю, - разочарованно ответил депутат.\r\n\r\nТо, что видно было сегодня, то, что говорят на эфирах их спикеры - это все не взлетит. Надо меняться срочно, а то высоки шансы кануть в вечность.\r\n\r\n