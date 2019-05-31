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31 мая 2019, пятница, 18:22 34 Мнение
Политика 2019-05-31T18:23:35+03:00
Українські Новини
Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным

Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным

Сергей Щербина. Фото: Сергій Щербина/Facebook.
Сергей Щербина. Фото: Сергій Щербина/Facebook.

Сьезд партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" был достаточно похоронным, пишет главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина на своей странице в соцсети Facebook.

Сегодня на съезде партии Порошенко с одним из нардепов обсуждали их политические перспективы. Мероприятие само по себе было достаточно похоронным, и тон нашей беседы - соответствующим случаю.

- Вот ты не показатель со своим мнением. Ты слишком требовательный избиратель, не та аудитория, - говорил мне депутат.

- Знаешь, сколько раз я это слышал в штабе Порошенко перед первым и вторым туром выборов?, - спросил я.
- Знаю, - разочарованно ответил депутат.

То, что видно было сегодня, то, что говорят на эфирах их спикеры - это все не взлетит. Надо меняться срочно, а то высоки шансы кануть в вечность.

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