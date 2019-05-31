К рынку электроэнергии готовы все кроме Коломойского, – Сазонов

По мнению политолога Кирилла Сазонова основным оппонентом нового рынка электроэнергии, который вводится в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, является предприниматель Игорь Коломойский. При этом, олигарх даже не скрывает своей заинтересованности в отмене реформы энергорынка.

"Игорь Валерьевич Коломойский в последнее время делает столько конкретных и детальных заявлений для СМИ, что я иногда забываю, что президент вообще-то не совсем он. Ну, тему дефолта уже все подробно разобрали, а я остановлюсь на оценках этого влиятельного человека по поводу рынка электроэнергии, который должен у нас заработать через месяц с 1 июля. Закон, кстати, приняли еще в 2017 году, но все это время тщательно готовились к запуску. Уже в апреле европейские партнеры с некоторым недоумением интересовались – когда мы уже будем готовы, ведь два года прошло. Да вроде готовы все. Кроме Игоря Валерьевича, конечно", - пишет Сазонов в авторском блоге на сайте Censor.net.

Политолог высмеял аргумент Коломойского о том, что закон о рынке электроэнергии решили ввести в силу для того, чтобы новому президенту Зеленскому было сложнее бороться с ростом цен.

"Закон (О рынке электроэнергии, - ред.) приняли еще в 2017 году весной и срок его вступления в силу тогда и был определен. Согласитесь, закладывать проблемы Владимиру Зеленскому с рынком электроэнергии весной 2017 года это уже из разряда ненаучной фантастики. Паранойя, другими словами. А если по пунктам, то вопрос колебания цен мы рассмотрели выше. В том числе отдельно со страховкой для населения. Что касается промпотребителей, то их повышение цен в большинстве сильно не беспокоит – в среднем удельный вес расходов на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 2-3%. То есть на цене продукции и инфляции это практически не скажется", - пишет он.

Активность Коломойского в вопросе блокирования ввода нового рынка Сазонов связывает с высоким влиянием цены электроэнергии на прибыльность ферроспалавного производства, являющегося бизнес-ядром финансово-промышленной группы "Приват".

"Но есть исключения, куда же без них. Ферросплавные заводы. Расходы на электроэнергию составляют 40-50% себестоимости ферросплавов. А Коломойский владеет Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами. За 2018 год эти два ферросплавных завода потребили 5,2 млрд. кВт-ч электроэнергии. Кроме того, Коломойский имеет интересы в "Днепроспецстали", у этого предприятия расходы на электроэнергию в структуре себестоимости еще выше, чем у ферросплавных заводов. Вот, собственно, мы и ответили на ключевой вопрос – почему Игорь Валерьевич так беспокоится о рынке электроэнергии", - объясняет автор.

Введение конкурентного рынка электроэнергии, на котором настаивали европейские партнеры Украины, запланировано на 1 июля 2019 года. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости своевременного введения нового рынка.

Министерство энергетики и угольной промышленности (МЭУП), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и крупнейшая генерирующая компания НАЭК "Энергоатом" неоднократно заявляли о готовности нового рынка электроэнергии к запуску с 1 июля.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины дважды отказалась поддержать законопроекты, направленные на перенос даты введения рынка электроэнергии.

По информации, озвученной вчера блогером Алексеем Голобуцким, для блокирования рынка электроэнергии лоббисты Коломойского планируют воспользоваться Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), созываемым сегодня 31 мая якобы про поводу гибели двух шахтеров на государственной шахте "Лесная" (Львовская обл.). Секретарь СНБО Александр Данилюк сделал заявление о том, что в фокусе его приоритетов будут энергетика и финансы.