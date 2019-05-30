В Кривом Роге черепахи захватили речку, а в Днипре в мусорный бак выбросили ртутные отходы

Епископ УПЦ: Верующих делают изгоями, хоть они - граждане и патриоты Украины. Об этом сообщает "Фраза". Гонения на Украинскую Православную Церковь и ее верующих воспринимаются очень трудно, потому что они - люди Божьи и патриоты своей страны. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом в интервью на канале в YouTube "Лавра. Путь спасения" сказал епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел. "Мы переживаем очень сложные времена, когда происходит завуалированное, скрытое, но всем видимое гонения на Церковь, когда проходят рейдерские захваты храмов. Мы чувствуем постоянное давление на Церковь, на священнослужителей, даже на мирских людей, желающих остаться в лоне Православной Церкви. И это очень трудно воспринимается, потому что мы - люди Божьи, мы - граждане своего государства, мы - патриоты своей страны, даже, пожалуй, больше чем те, кто это пропагандирует при каждом удобном случае; потому что нас делают изгоями на своей же земле, которую мы любим", - сказал викарий Ровенской епархии.

На Сумщине закопали "Бурлючий скарб". Об этом сообщает "Ваш ашнс". Два энтузиаста – историка и краеведа Сергей Гуцан и Константин Аленинский - неустанно и безвозмездно пополнявших экспозиции сумских музеев уникальными экспонатами, решили организовать супероригинальную акцию – они закопали клад! "Это новый копофутуристический проект "Бурлючий скарб" - в урочище Бурлюк (ранее Семиротовщина), - рассказывают краеведы. - В состав клада вошли "безродные" археологические предметы, найденные на Лебединщине и проданные через антикварные аукционы, а нами выкупленные, и предметы современности... Этакий микс прошлого и настоящего! Работа и ребус одновременно для археологов будущего! Пусть изучают нас и составляют свое мнение о нашем мире... Ориентировочная оценка - до 1000$. "Бурлючий скарб" начал свои странствия во времени. Никто не знает, сколько ему придется лежать в земле... Может, год, а может, две тысячи лет! Закопали мы его в Урочище Бурлюк на Лебединщине. От места, которое хорошо узнается на фото, в радиусе около 500-600 метров. Глубоко закопали! Чтобы современный металлодетектор не взял!"

В Днипре в мусорный бак выбросили опасные отходы. Об этом сообщает "Днепр Час". Не все жители Днипра придерживаются правил утилизации опасных отходов. Так, в одном из мусорных баков города обнаружили 20 ламп, подлежащих переработке. Отметим, что их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Такие лампы содержат ртуть, поэтому представляют опасность для окружающей среды. Сотрудники ГосЧС выехали на место и забрали лампы для дальнейшей их утилизации.

На разбитой трассе в Николаевской области водители бросили в ямах свои авто. Об этом сообщают "Новости N". На трассе Н-14 в Николаевской области водители бросили свои машины в ямах на дороге: говорят, не могут проехать. На место происшествия вызвали полицию. Всего на дороге бросили 10 автомобилей. Прибывшие полицейские сделали фотофиксацию ям на дороге и составили соответсвующие материалы. После владельцы автомобилей разъехались. Заместитель начальника службы по эксплуатационному содержанию дорог САД в Николаевской области Михаил Ганич рассказал: "Дорога будет поддерживаться в проездном состоянии за счет средств на эксплуатационное содержание дорог. Там требуется добавление более 3 тысяч щебеночно-песчаной смеси, чтобы восстановить проезд. На участок автодороги 198 + 300, 235 + 614 требуется около одного миллиарда трехсот миллионов гривен (на капитальный ремонт). На сегодняшний день у нас есть 500 млн грн на эту дорогу, согласно постановлению Кабинета Министров. Это четыре участка: село Воссиятское, село Водяно-Лорино, плюс начнутся работы или на участке 198 - 300, или на участке дороги 175 - 190".

Под Днипром болотные черепахи захватили речку. Об этом сообщает "Наше місто". В Кривом Роге нашествие болотных черепах. Возможно причина в том, что река обмелела за последнее время. И она стала больше похожа на болото. Об этом журналист "НМ" узнал на facebook-странице Ирины Карпец.