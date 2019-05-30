Новости дня: Луценко готовится "на выход", Гройсман – остается

Верховная Рада Украины не нашла голосов, чтобы отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, как он просил. За его увольнение проголосовала лишь часть оппозиционеров, которые жаждут полной смены власти. Гройсман хотел оставить пост, чтобы пойти на выборы не от власти, которую избиратели недолюбливают, а из оппозиции. В любом случае, рейтинг Гройсмана - 0,7%. И завести свою партию самостоятельно в следующий состав Рады он не сможет.

Администрация Президента Владимира Зеленского готовит отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Но когда именно уволят генпрокурора – пока сами не знают.

Приближается к финалу первый публичный конкурс Зеленского на должность своего спикера. Из 3 тыс. актеров и блогеров выбрали одного кандидата и начали его тестировать. Фамилию счастливчика, как и размер его заработной платы – не разглашают.

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук назвал фамилии судей, которые организовали его отставку. Вот его интервью, где он говорит о роли своего брата, которого демонизировали за публичную поддержку Зеленского.

Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность". Это бывший "Блок Петра Порошенко "Солидарность", из названия которого стыдливо убрали его фамилию.

Сам Порошенко недавно похвастался новым прозрачным офисом. В котором обнаружились точно такие же стулья, как в ситуационной комнате Администрации Президента Украины на ул. Банковой, откуда исчезли сервера. Соцсети задаются вопросом: не исчезли ли вместе с серверами и стулья?

После 3 дней протестов Кличко "сдал назад" и передумал закрывать 7-ю детскую больницу. Но мамы с детьми подозревают, что это еще не конец.

После многих недель укрепления гривня "просела" на межбанке. Хотя не намного – на 27 копеек. Вслед за ней подешевели земляника и клубника.

Новое забавное украинское правописание начнет действовать с 3 июня. Минобразования рекомендует его изучать и принимать. Ведь по нему будут выдавать сертификаты о знании украинского языка. И проводить по нему через год внешнее независимое тестирование. Вот основные новации правописания.

Известный телеведущий Савик Шустер, которого Порошенко лишил эфира и вынудил покинуть Украину, возвращается на телевидение. Его приютил телеканал "Украина", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, который 2-й год занимает 1-е место среди предпочтений украинцев. Шустер будет вести политическое ток-шоу – то, что у него получается лучше всего.

Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, а местами придет жара до +33 градусов.

До парламентских выборов остается 52 дня. Это если Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины успеет напечатать бюллетени. Пока им не хватает времени.

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