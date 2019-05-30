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  • Епископ Сербской церкви заявил, что Украина находится на первом месте в Европе по количеству нарушений прав верующих
30 мая 2019, четверг, 12:27 453
Политика 2019-05-30T12:29:36+03:00
Українські Новини
Епископ Сербской церкви заявил, что Украина находится на первом месте в Европе по количеству нарушений прав ве

Епископ Сербской церкви заявил, что Украина находится на первом месте в Европе по количеству нарушений прав верующих

Украина пребывает на первом месте по количеству нарушений прав верующих среди стран-участников Совета Европы, но Европейский союз умалчивает факты притеснений верующих Украинской Православной Церкви, а украинская власть игнорирует официальный запрос ООН.

Об этом заявил викарий Сербского Патриарха, епископ Моравичский Антоний (Пантелич) в своем докладе на международном форуме в Москве, сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

"Незаконным является давление на клириков и мирян Украинской Православной Церкви, осуществляется с целью перехода в новую структуру... За 2017 было 165 случаев нарушения свобод и прав православных христиан. Из них около 66% приходится на Украину. Все нарушения прав верующих в Украине связаны с враждебным отношением к канонической УПЦ", - сказал епископ Антоний.

Епископ отметил, что были зафиксированы все виды нарушений прав верующих УПЦ: "захваты храмов, попытки сорвать Всеукраинский крестный ход, нерасследование уголовных производств, открытых по заявлениям верующих, случаи нападений на журналистов, которые освещают тематику нарушения прав православных".

Антоний считает, что привело к такой ситуации в Украине "вмешательство руководителей украинского государства в церковные дела".

"Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, что негативно влияет на международные рейтинги страны в мире", - сказал он.

"Исходя из вышесказанного, в очередной раз обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц - на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской православной церкви", - подытожил епископ Антоний.

Иерарх напомнил позицию Сербской православной церкви относительно Православной церкви Украины. Собор СПЦ официально заявил о непризнании "структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко" и осудил действия Константинополя по вмешательству в церковные дела в Украине.
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