Кучухидзе Антон: досрочные выборы 2019 - шансы новых партий

Спецификой парламентской кампании 2019 г. будет неполноценность самого избирательного процесса в силу дефицита времени для проведения масштабных кампаний. Согласно действующим нормам законодательства, избирательная кампания уже идет, а деятельности многих штабов и не видно. Такая спешка в проведении досрочных выборов не есть сюрпризом. Новому президенту страны нужно большинство в парламенте для реализации всего обещанного, да и новая команда не хотела к осени терять свой ретинг.

Еще одной особенностью молниеносной парламентской кампании 2019 г. становится то, что крупные политические игроки навязывают людям политическую дискуссию ни о чем, не предлагают никаких конкретных решений для страны: команды, которые боролись во втором туре президентских выборов говорят о чем угодно, создает медийные волны о чем угодно, но не о конкретике. На языке у всех «мажоритарка», «изменение законодательства для выборов», «приезд Саакашвили», и меньше всего говорят о войне, тарифах, рабочих местах, медицине, образовании и др. Такая технологичность крупных игроков открывает шанс для новых партий выглядеть более убедительными на фоне своих конкурентов.

В Украине имеют высокую актуальность вопросы реформирования местного самоуправления, аграрного сектора, антикоррупционные вопросы и т.д.

У новых партий есть хорошие шансы пройти в парламент, поскольку уже сейчас имеют потенциально сильную основу. Условно называемая партия мэров может претендовать на заполнение повестки дня региональной политики в парламенте. Аграрная партия может превратиться в постоянную силу, которая будет системно работать и продвигать интересы украинских аграриев и будет бороться за украинскую землю, партия Голос будет стремиться актуализировать антикоррупционную повестку дня как механизм построения успешной Украины.

Конечно сейчас оппоненты этих партий будут гасить их рейтинги разными технологиями, но фундамент есть хороший у каждой из трех перечисленных:

- Партия мэров – местные известные лидеры могут получить поддержку в базовых своих регионах, учитывая то, что ее потенциальные лидеры смогут на местах мобилизировать свой электорат. Но это все на перспективу, ибо структура этой партии еще не начала работу как единый механизм в поле.

- Аграрная партия – имеет уже в регионах позитивный бэкграунд и все предпоссылки для успешного результата. Была сформирована партийная структура, которая отработала как полноценная структура на региональном уровне выборы в ОТГ. По всем результатам на локальном уровне стабильно входила в тройку лидеров. Согласно последнему исследованию электоральных настроений группы Рейтинг у Аграрной партии рейтинг 1,4% и это без активной медийной кампании и при всех нападках против нее, фактически это стартовая их позиция. Их шансы на прохождение в Раду возрастают и за счет того, что у них один из самых минимальных антирейтингов. К тому же их результат 1,4% уже превышает показатели более известных политических сил, которые представлены в парламенте, таких как, например, Самопомощь (1,1%), УДАР (0,4%), Возрождение (0,4%), Народный фронт (0,2%). Время покажет, как говориться.

- Партия Голос – на их стороне уже такой важный фактор как общенациональная узнаваемость их политического лидера, что формирует благоприятную основу для хорошего электорального старта. Вторая основа их успеха будет основываться все же на правильном построении партийной структуры и работы в поле. Исходя из личностей, которых г-н Вакарчук приглашает к себе в команду, то Голос в отличие от крупных может предлагать какую-то конкретику, стратегические решения уже даже на стадии избирательной кампании.

На данный момент только у новых партий есть возможность уменьшить тот массовый поток популизма, который идет от лидеров избирательной гонки. Такое ощущение, что для двух команд 2й тур президентских выборов и не заканчивался. Конечно же грамотные популистические технологии их еще надо уметь делать, но все же пока что Украины не видно во всей этой борьбе. Идет тупо борьба за власть, не за улучшение жизни страны, а тупо за удовлетворение каких-то личных политических интересов.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Украинские новости"