Новости регионов: под Днипром автобус со школьниками попал в ДТП, а в Киеве школьник упал с 9 этажа и разбился насмерть

Украинский волейболист побил рекорд в прыжках в высоту. Об этом сообщает "Главком". Олег Плотницкий не собирается довольствоваться этим рекордом. Олег Плотницкий показывает, за счет чего он считается одним из самых перспективных доигровщиков мирового волейбола. 21-летний капитан сборной Украины и новоиспеченный игрок одного из сильнейших клубов итальянской Серии А "Перуджа" Олег Плотницкий наглядно продемонстрировал, за счет чего при не самом выдающемся для своего амплуа росте 193 сантиметра является одним из самых талантливых доигровщиков мирового волейбола. Чуть позже Олег разместил другое видео, на котором он "качает" ноги на тренажере с нагрузкой в ​​два человека.

Археологи на Сумщине нашли захоронение, которому около 800 лет. Об этом сообщает "Ваш шанс". В селе Заречное, которому громада решила вернуть историческое название - Боголюбово, начали исследовательскую работу сотрудники Института археологии Национальной академии наук Украины. Исследование Заречненского археологического комплекса захоронений эпохи средневековья в первый же день дало результат. Археологи наткнулись на захоронение, которому около 800 лет. Это скелет женщины примерно 27-летнего возраста. Археологи также нашли нательный крестик, сообщает Тростянецкий горсовет. Как рассказал научный сотрудник Института археологии НАН Украины Виталий Жигола, захоронение 11-12 века по христианскому обряду найдено на месте поселения древнерусской культуры.

Во Львове протестующие выломали двери и ворвались в здание мэрии. Об этом сообщают "Новости N". В среду, 29 мая, возле здания Львовского горсовета проходила акция протеста, в ходе которой ее участники выломали дверь в ратушу и ворвались внутрь здания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сообщается, что в беспорядках принимали участие те же люди, которые вчера, 28 мая, во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников. Сегодня они пришли к зданию мэрии. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко. Однако конструктивного разговора не получилось. Молодые люди не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка. Отметим, что среди зачинщиков беспорядков были люди в футболках "Нацкорпуса" и камуфляже.

В Херсоне приостановили проект реализации велоинфраструктуры. Об этом сообщает "Гривна". На Херсонщине продолжают орудовать мошенники, которые втираются в доверие к пенсионеркам и крадут их сбережения. Как сообщает Отдел коммуникации полиции области, в дежурную часть Нововоронцовского отделения полиции обратилась 82-летняя жительница района. Она рассказала правоохранителям, что к ней домой пришли две неизвестные ей женщины. Те предложили пенсионерке услуги гадания. Женщины так увлеклись занятием, что "нагадали" на 11 тысяч гривен, которые украли у пожилой пенсионерки. Как отметили в пресс-службе полиции области, по данному факту проводится проверка. Заведено ли уголовное производство, неизвестно.

В Виннице заминировали 28 объектов: с ТЦ и детсадов эвакуировали людей. Об этом сообщает "20 минут Винница". В Виннице сообщили о минировании торговых центров, детских садов, жилых домов, общественного транспорта и железнодорожного вокзала. Около половины четвертого часа дня началась эвакуация в ТЦ "Магигрант". На месте работают пожарные, спасатели и полиция. Территорию огородили и внутрь никого не пускают. По информации полиции, проверяют информацию о минировании 28 объектов в Виннице. - 29 мая на электронный ящик в полицию поступило сообщение о минировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала. Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов, - говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области. В соцсетях сообщают, что такая же ситуация и у ТЦ "Мегамолл" и "Шок". По информации правоохранителей, на все объекты место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. - Проводится эвакуация людей и обследования указанных объектов и прилегающих к ним территорий, - говорят в отделе коммуникации. Читатели сообщили, что в детском саду на улице Некрасова эвакуировали детей. Там был сорван детский утренник из-за сообщения о минировании. В группе ДКВ / Заторы пишут о минировании и детского сада на Подолье и ТЦ "Квартал": Стоит отметить, 11 мая на электронную почту полиции Винницкой области поступило письмо, где был перечень объектов, которые якобы заминированы. Полицейские отмечают, что за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 259 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Максимальное наказание - восемь лет заключения. Напомним, 24 мая, в Виннице "заминировали" университеты и торговый центр.

В полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории отеля "Николаев" на углу проспекта Центрального и улицы Садовой находится взрывное устройство. Об этом сообщают "Николаевские новости". Немедленно на место происшествия прибыли службы экстренного вызова: взрывотехники и кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики. Клиентов и работников заведения эвакуировали. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность "минера", сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.Отметим, что утром того же дня на электронную почту гостиницы "Николаев" пришло письмо, в котором неизвестный требовал перечислить ему на счет 1000 гривен. В противном случае вымогатель угрожал сообщить в полицию о том, что в отеле заложено взрывное устройство.А накануне, очевидно, тот же вымогатель "заминировал" гостиницу "Ингул". И требовал ту же тысячу гривен. "Террорист" не скрывал, что вызов ложный, но угрожал сообщать о минировании гостиницы каждый день, пока не получит вожделенную тысячу.

В Киеве по собственной глупости погиб пьяный одиннадцатиклассник. Об этом сообщает "Фраза". В Киеве на жилмассиве Воскресенка трагически погиб выпускник 11 класса. Как выяснили журналисты "Фразы", неосмотрительный школьник зачем-то решил "принять на грудь" на крыше многоэтажного дома. Трагедия на бульваре Перова, 16а произошла приблизительно в 13-00. По словам местных жителей, не проживающий в этой 9-этажке подросток каким-то образом попал на крышу дома и распивал там спиртные напитки. Как рассказала свидетельница инцидента, в какой-то момент парень подошел к краю крыши, где потерял равновесие и упал вниз. Ему удалось зацепиться за карниз, однако забраться наверх он не смог и через некоторое время сорвался. Сообщается, что от полученных травм подросток погиб на месте инцидента. Уже установлено, что он учился в 11-классе одной из школ Киева. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

На реке Днепр водный патруль поймал рыбака-браконьера. Об этом сообщает "Днепр Час". На днях, во время патрулирования на реке Днепр полицейские роты по обслуживанию водных объектов обнаружили мужчину, который ловил рыбу запрещенными средствами лова. Во время проверки инспекторы обнаружили у мужчины свежевыловленную рыбу, в частности, 47 шт плотвы, 1 тарань, 1 сазана, 12 окуней, 3 судаков и 2 карасей. Водники вызвали рыбинспектора, который подсчитал, что убытки составили более 6120 гривен. Поскольку в действиях мужчины виделись признаки уголовного преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом) на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу речного порта Амур-Гавань.

Ужасная авария со школьным автобусом под Днипром: стало известно, что с детьми. Об этом сообщает "Наше місто". На трассе Борисполь-Днепр -Запорожье случилось страшное ДТП. Фура протаранила маршрутку с детьми, которые возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Столкновение произошло в с. Каменное Солонянского района. Как стало известно, все 16 детей доставлены в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. За комментарием журналисты "НМ" обратились к директору больницы Александру Львовичу Хитрику. — Все дети живы, всем оказана помощь, — говорит Александр Львович. — 3 ребенка с сотрясением мозга, 3 — с переломами. Остальные дети доставлены с ссадинами и психологической травмой. Со всеми сейчас работают психологи. Подробности ДТП выясняются правоохранительными органами.

В Запорожской области бывший зэк угнал мотоцикл, разобрал его и спрятал... в диван. Об этом сообщает "Миг". Рано утром 27 мая в Приазовское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился 23-летний местный житель, рассказавший, что кто-то угнал его мотоцикл "Simple", оставленный во дворе одной из многоэтажек райцентра. Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний местный житель. Он, отметили в пресс-службе регионального главка Нацполциии, за несколько часов успел дома разобрать мотоцикл на запчасти, которые спрятал… в диване.