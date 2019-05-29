подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 мая 2019, среда, 18:30 390
Политика 2019-05-29T19:00:01+03:00
Українські Новини
В УПЦ решили поддержать Всемирный день донора акцией "Капля сильной крови"

В УПЦ решили поддержать Всемирный день донора акцией "Капля сильной крови"

Во Всемирный день донора, 14 июня, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви совместно с Александровской районной государственной администрацией проведет акцию "Капля сильной крови".

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) сдача донорской крови начнется в 09.00 на территории Свято-Покровского архиерейского собора.

Епархия приглашает жителей Запорожья поддержать акцию и принять участие в безвозмездной сдаче крови, напоминая, что "донорство – не только добрый поступок, но и польза для здоровья самого донора".

"14 июня вы можете сделать невероятно важное дело! Вы не просто сдадите кровь – вы спасете чью-то жизнь. Вы можете отдать частичку себя для того, чтобы сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться", – отметили в епархии.

Всем, кто захочет принять участие в мероприятии, при себе необходимо иметь паспорт.

Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви также сдают кровь в Киеве, Мукачевской, Ровенской, Одесской и Запорожской епархиях УПЦ.
Архив
Новости
Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" считает закон об украинском языке дискриминационным 19:41
Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП 19:21
Президент УАФ Павелко избран председателем Комитета УЕФА 19:15
Суд оправдал обвиняемого в растрате директора ЗТМК Сивака 19:00
Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП 18:38
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok