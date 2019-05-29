Новости дня: Порошенко плохой, Зеленский хороший, Мосийчук пьяный, а Саакашвили счастливый

Порошенко забрал с собой с Банковой плазмы и сервера, которыми он пользовался в ситуационной комнате. И которые он, якобы, брал в аренду за личные, негосударственные деньги. Первым забил тревогу новоназначенный секретарь СНБОУ Данилюк. Вот видео, на котором он показывает торчащие из стен в пустой комнате шнуры вместо плазм.

У Порошенко объяснили, что плазмы были арендованы за личные деньги. Хотя закон обязывает финансировать госорганы исключительно из бюджетных средств. Скандал породил сотни фотожаб, как чиновники, увольняясь, забирают что-то домой. Но главный вопрос остается без ответа: поступала ли на арендованные сервера секретная информация или информация с грифом "ДСП"? ГБР уже начало следствие по исчезновению серверов.

Депутат Мосийчук пришел на телеэфир пьяным и нагородил купу глупостей. Обзывал зрителей, крестился и чудил. Тут видео.

Денег в Украине становится все меньше. Каждая вторая гривна в бюджете – взята в долг. На кредитах в Украине зарабатывают иностранцы. Они заводят сюда валюту под высокие проценты, чем объясняется неожиданное укрепление гривны. Пирамида ОВГЗ будет расти, как минимум, до осени. Когда Украине придет время погашать долги по евробондам и перед МВФ.

Крупнейшая русскоязычная газета Житомирщины выступила против "драконовского" закона о языке, который обязывает ее выпускать дополнительный тираж на украинском. "Абсурд, и только! Для успешной продажи газеты в Житомире придется выселить всех русскоязычных", - сказал ее шеф-редактор. Вот интервью с ним.

"Межигорье" перейдет в управление ООО "Скомпани" некоего Алексея Вороненко. Он обещает создать в бывшей резиденции Януковича пляжи, детские площадки и фудкорты. Главный вопрос: произойдет ли передача "Межигорья" безболезненно? Или будет как у Порошенко с серверами.

Компанию Зеленскому и Вакарчуку на выборах составит Ольга Полякова со своей женской партией. На подходе – Виктор Павлик.

Саакашвили получил украинские документы и едет в Киев.

Зеленский выполнил обещание и передал в Раду законопроект об импичменте.

В то же время, синоптики обещают возвращение в Украину дождей, гроз и града.

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