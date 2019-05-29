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29 мая 2019, среда, 12:26 409
Политика 2019-05-29T13:30:03+03:00
Українські Новини
Опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в 1676-1686 годах, - СМИ

Опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в 1676-1686 годах, - СМИ

Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" выпустил сборник материалов "Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. 1676-1686 гг. Исследования и документы".

Новое издание является полным собранием архивных документов, освещающих данное историческое событие, пишет издание Взгляд со ссылкой на сообщение религиозного ресурса "Седмица".

Как отмечают авторы сборника, "воссоединение Киевской митрополии с Русской Церковью в 1686 г. не только спасло украинское православие, но и позволило восстановить церковное единство Руси, дало мощный импульс к развитию богословия и образования в единой Русской Церкви".

"Авторитетность актов 1686 г. не подвергалась сомнению ни в одной из Поместных Православных Церквей, и сама Константинопольская Церковь безоговорочно признавала полноту юрисдикции Русской Церкви над Киевской Митрополией", — напомнили они.

Согласно текстам опубликованных документов, Московскому Патриарху Иоакиму было передано без ограничений право рукополагать киевских митрополитов, и это право принадлежало и его преемникам.

"В отличие от тенденциозных попыток анализа разрозненных источников настоящее издание представляет собой полную, исчерпывающую выборку из архивов за 1676-1686 гг. по теме воссоединения Киевской Митрополии с Русской Церковью. Значительная часть вошедших в сборник документов ранее не публиковалась", — отмечают исследователи.

Кроме того, тексты документов содержат свидетельства о тяжелом положении православных на территории Польши и Литвы, сведения о всех этапах переговоров, приведших к восстановлению единства Церкви, а также грамоты и деяния Константинопольского Патриархата.
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