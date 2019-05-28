Чем живут регионы: в Бердянске отбили голову "писающему мальчику", в Виннице задержали "маньяка с иглой"

В Бердянске снова повредили фонтан: "писающему мальчику" голову отбили. Об этом сообщает "Миг". В Бердянске в очередной раз пострадала от рук вандалов одна из скульптур "мальчика с кувшином" на фонтане по Азовскому проспекту [в народе этих мальчиков в шутку называют "писающими"].Сообщение об этом на своей странице в соцсетях оставил бердянский журналист AlexandrStarykov:"Вечер понедельника 27-го мая, 18 час. Наш только что отреставрированный и установленный мальчик без головы… Нет слов". Кстати, восстанавливали фонтан коммунальщики – после очередного набегов вандалов, совсем недавно – в мае. И вот опять…

На Ровенщине 30-летний мужчина хранил дома патроны, порох, наркотики и янтарь. Об этом докладывает "Ого". Оперативники Березновского отделения полиции вышли на след злоумышленника, который шестого марта похитил из дома 55-летней женщины из райцентра серебряные изделия и различные украшения. Им оказался 30-летний местный житель. На основании постановления суда следователи Березновского отделения полиции провели обыск по месту его жительства. Однако, кроме похищенного имущества правоохранители обнаружили в доме 39 патронов различного калибра, 300 граммов пороха к огнестрельному оружию и 250 - артиллерийского пороха. Также 30-летний мужчина хранил наркосодержащие препараты, каннабис, шприцы, наполненные наркотическим веществом. Нашли в березнивчанина и янтарь-сырец весом 350 граммов. По фактам кражи с проникновением в дом, незаконного хранения оружия и взрывчатки следователи Березновского отделения полиции проводят досудебное расследование по части 3 статьи 185 и по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Все изъятое по месту жительства 30-летнего жителя Березного отправлено для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступлений.

Взяли под стражу винницкого "штрикача", который иглой колол девушек в ягодицы. Об этом сообщают "20 минут Винница". Десять винничанок написали заявление в полицию о том, что на улице получили проколы в теле. "Маньяка с иглой" уже поймали и взяли под стражу. Юношу, который колол винничанок иглой, взяли под стражу, сообщают в пресс-службе Винницкого городского суда. Известно, что 22-летнего парня держать под стражей 60 дней без возможности внесения залога - парня, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) , держать под стражей 60 дней без возможности внесения залога, - сообщают в ведомстве. Напомним, в апреле Винницей прокатилась волна сообщений о "маньяка", который колет девушек и женщин острым предметом в ягодицы. Пострадавшие запомнили его в капюшоне и с рюкзаком. В полицию Виннице обратились 10 женщин, которые рассказали одну и ту же историю - получили прокол в теле от неизвестного, который сразу убежал. Только 24 мая, полицейские задержали 22-летнего парня, который колол женщин иглой - так называемого "штрикача". Он рассказал, что таким образом просто развлекался.

Кировоградщина: В селе Хащеватое загорелся склад с сырьем. Об этом докладывает "Утренний город". В Гайворонском районе ликвидировали пожар складского помещения. В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре помещение бывшей фермы, где размещалась маслобойня и состав сырья в селе Хащеватое Гайворонского района. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения городов Гайворон и Благовещенское. По прибытию установлено, что горит около 1400 м2 шиферной кровли здания, 20 т шелухи семян подсолнечника, 15 т жмыха. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 13:23 и в 18:25 - ликвидирован. К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава, пять машин 21-й и 26-й Государственных пожарно-спасательных частей городов Гайворон и Благовещенское, местная пожарная команда пгтЗавалье, добровольная пожарная команда ПСП "Нива" села ХащеватоеГайворонского района. Причину пожара выясняют специалисты.

В Херсоне пассажир бросился на водителя с кулаками. Об этом сообщает "Гривна". Инцидент произошел в маршрутке №49, сообщается на странице "Информатор Херсон" в соцсетях. Один из пассажиров попросил водителя остановиться в неположенном месте. После отказа маршрутчика, пассажир бросился на того с кулаками, а потом начал выбивать ногой дверь автобуса."Парень начал кидаться на водителя и выбивать ногой дверь. Тем самым порезал себе артерию на ноге и был госпитализирован", - сообщается на странице в соцсетях. По словам очевидцев, один из пассажирок маршрутки при виде крови потеряла сознание. Написано ли заявление в полицию по данному факту, неизвестно. "Информатор Херсон" также сообщает, что тот же самый пассажир – участник убийства в Железном Порту, которое произошло в одном из ночных клубов летом 2016 года. Эту информацию подтвердить или опровергнуть не удалось.

В Днипре женщина пыталась спрыгнуть с моста. Об этом сообщает "Днепр Час". В Днипре, 27 мая, около 4 часов утра, в полицию позвонил таксист и сообщил, что женщина, которую он подвозил, была выпившей и говорила, что никому не нужна и хочет покончить с собой. Она ушла в сторону Кайдакского моста. Получив информацию, экипаж патрульных немедленно помчался туда. Полицейские прибыли вовремя. Женщина перелезла через перила моста, сидела на них и едва держалась руками. Еще мгновение, и могло произойти непоправимое. Патрульным хватило несколько секунд, чтобы перехватить ее и перетащить за перила.Как удалось выяснить впоследствии, женщина решила покончить с собой из-за семейных неурядиц. Полицейские оказали женщине психологическую поддержку и доставили домой, где передали ее родственникам.Помните, что из каждой критической ситуации есть выход. И ни одна ситуация не стоит того, чтобы принять решение уйти из жизни. Патрульная полиция Днепра 24/7 готова прийти на помощь и словом, и делом.

На ж/м Победа в Днипре огромная змея заползла прямо в машину. Об этом сообщает "Наше місто". Очень часто днепряне сообщают в соцсетях о гадах, которые заползают то во двор, то в дом. На ж/м Победа произошел случай, когда огромный уж заполз в машину, перепугав всех не на шутку. Об этом случае на своей странице в Фейсбук рассказала Наталья Лютая, передает корреспондент "НМ"."Днепр. Кто в змеях разбирается, кто это? Залез людям в машину", — рассказала она.В комментариях горожане пишут, что это, скорее всего, самый обычный водяной уж."По побережью Днепра сейчас их много. В селах висят даже объявления об осторожности", — отметила Ольга Ольховик. —"Водяной уж, судя по всему. Безобидный и безопасный", — написала Вероника Конкова.

Возле Коблево браконьер поймал камбал на четверть миллиона гривен. Об этом сообщает "Николаевские новости". Инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля 27 мая в акватории Тилигульского лимана возле села Коблево обнаружили браконьера, который незаконно поймал 288 речных камбал (глосс). Рыбному хозяйству Украины нанесен ущерб на сумму 244 тысячи 800 гривен.В тот же день в акватории Бугского лимана возле села ЛупаревоВитовского района рыбак незаконно поймал 312 бычков, причинив ущерб на сумму 10608 гривен. Материалы будут направлены в суд и принятия решения.

В Одессе бушевал большой пожар: горели мебельный цех и склад.

Об этом сообщает "Фраза". В ночь на вторник, 28 мая, в Одессе на улице Онежская горели мебельный цех и склад. Как выяснили журналисты "Фразы", подробности ЧП поведали в ГСЧС. Сообщается, что место инцидента было заперто железными воротами – их вскрыли бензорезом.По словам спасателей, тут из-за сильного огня произошло обрушение перекрытия и кровли здания.Также были слышны взрывы газовых и кислородных баллонов.Потушить огонь удалось лишь к утру. На месте инцидента работали 62 человека и пятнадцать единиц техники.