Патриарх РПЦ заявил, что разрешение церковного конфликта в Украине зависит от новой власти

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл считает, что разрешение церковного конфликта в Украине зависит от новой власти.

Об этом он сказал журналистам в Страсбурге, сообщается на официальном сайте РПЦ.

"Еще раз хочу сказать, что у меня не было ни одного негативного ощущения от обсуждения всех этих вопросов с людьми, с которыми я встречался здесь, в Страсбурге. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что в значительной мере перемены к лучшему могут и, я полагаю, должны быть определены новым курсом нового украинского руководства", - сказал Кирилл.

При этом, Патриарх заявил, что "доволен результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с Украинской Православной Церковью.

"Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы <...> Все то, что происходило с Украинской Православной Церковью, и даже не с Церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах <...> Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы", - сказал Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Ранее Кирилл встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет в Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране. Предстоятель РПЦ на встрече напомнил, что в Украине при экс-президенте Петре Порошенко был принят ряд законов, которые ущемляют в правах УПЦ.