В УПЦ заявили об ограблении храмов. Похищены шесть старинных икон

В Черниговской области, в селе Сновянка из храма в честь Казанской иконы Божией Матери похищено шесть старинных икон, а также денежные пожертвования.\r\nОб этом сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.\r\nУтром в воскресенье храм был обнаружен открытым. Злоумышленники похитили две иконы Казанской Божьей Матери, две иконы святителя Николая, икону Георгия Победоносца и икону Архистратига Михаила.\r\nНастоятель храма священник Владимир Карпенко сообщил о преступлении в полицию, ведется следствие. Прихожане просят молитв о возвращении святынь.\r\nРанее, в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки и проникли в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Ярешки, где сняли со стен две иконы. Для проверки ценности киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не дорогостоящие, злоумышленники оставили их в храме.\r\n\r\nВ ту же ночь вандалы разбили окно и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Лехновка Барышевского района Киевской области.\r\n\r\nКак сообщают в Бориспольской епархии УПЦ, злоумышленникам не удалось проникнуть в храм. Оба случая зафиксированы в полиции. Верующих просят информировать настоятелей о подозрительных лицах, которые появляются на территории храмов.