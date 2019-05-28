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28 мая 2019, вторник, 17:28 466
Политика 2019-05-28T17:32:43+03:00
Українські Новини
В УПЦ заявили об ограблении храмов. Похищены шесть старинных икон

В УПЦ заявили об ограблении храмов. Похищены шесть старинных икон

В Черниговской области, в селе Сновянка из храма в честь Казанской иконы Божией Матери похищено шесть старинных икон, а также денежные пожертвования.

Об этом сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Утром в воскресенье храм был обнаружен открытым. Злоумышленники похитили две иконы Казанской Божьей Матери, две иконы святителя Николая, икону Георгия Победоносца и икону Архистратига Михаила.

Настоятель храма священник Владимир Карпенко сообщил о преступлении в полицию, ведется следствие. Прихожане просят молитв о возвращении святынь.

Ранее, в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки и проникли в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Ярешки, где сняли со стен две иконы. Для проверки ценности киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не дорогостоящие, злоумышленники оставили их в храме.

В ту же ночь вандалы разбили окно и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Лехновка Барышевского района Киевской области.

Как сообщают в Бориспольской епархии УПЦ, злоумышленникам не удалось проникнуть в храм. Оба случая зафиксированы в полиции. Верующих просят информировать настоятелей о подозрительных лицах, которые появляются на территории храмов.
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