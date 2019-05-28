Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы

Космический телескоп Hubble после переустановки программного обеспечения сфотографировал эллиптическую галактику NGC 4621, известную также, как Messier 59. Фото показали на сайте обсерватории.\r\nРасположена галактика на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли. В 1779 году она была замечена французским "охотником за кометами" Шарльзом Мессье. Однако за несколько дней до того, как француз внес ее в свой каталог, звездное скопление также заметил немецкий астроном Иоганн Готфрид Кохлер.\r\nЭта галактика является эллиптической. Подобные структуры отличаются тем, что включают в себя большое количество красных звезд. При этом молодых голубых светил в них либо очень мало, либо практически нет. При этом следы звездообразования в галактике присутствуют.\r\nНапомним, что телескоп Hubble сделал гигантское подробное фото бесконечной Вселенной. Ранее телескоп Hubble прислал фото звезды в 15 тысяч раз ярче Солнца.