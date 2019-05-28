подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 12:21 1531
Космос 2019-05-28T12:21:21+03:00
Українські Новини
Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы

Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы

Эллиптическая галактика из созвездия Девы. Фото: spacetelescope.org
Эллиптическая галактика из созвездия Девы. Фото: spacetelescope.org

Космический телескоп Hubble после переустановки программного обеспечения сфотографировал эллиптическую галактику NGC 4621, известную также, как Messier 59. Фото показали на сайте обсерватории.

Расположена галактика на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли. В 1779 году она была замечена французским "охотником за кометами" Шарльзом Мессье. Однако за несколько дней до того, как француз внес ее в свой каталог, звездное скопление также заметил немецкий астроном Иоганн Готфрид Кохлер.

Эта галактика является эллиптической. Подобные структуры отличаются тем, что включают в себя большое количество красных звезд. При этом молодых голубых светил в них либо очень мало, либо практически нет. При этом следы звездообразования в галактике присутствуют.

Напомним, что телескоп Hubble сделал гигантское подробное фото бесконечной Вселенной. Ранее телескоп Hubble прислал фото звезды в 15 тысяч раз ярче Солнца.

Больше новостей о: Галактика Телескоп Hubble Напомним что телескоп Hubble сделал гигантское подробное фото бесконечной Вселенной. Ранее телескоп Hubble прислал фото звезды в 15 тысяч раз ярче Солнца.

Архив
Новости
Гройсман отказался делиться "секретом" своего похудения 13:18
Рынок электроэнергии должен работать, - Шпек 12:59
Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации 12:55
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
НАБУ помогает России поставлять дорогое сырье для украинских АЭС, - адвокат 12:47
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok