Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы

Космический телескоп Hubble после переустановки программного обеспечения сфотографировал эллиптическую галактику NGC 4621, известную также, как Messier 59. Фото показали на сайте обсерватории.

Расположена галактика на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли. В 1779 году она была замечена французским "охотником за кометами" Шарльзом Мессье. Однако за несколько дней до того, как француз внес ее в свой каталог, звездное скопление также заметил немецкий астроном Иоганн Готфрид Кохлер.

Эта галактика является эллиптической. Подобные структуры отличаются тем, что включают в себя большое количество красных звезд. При этом молодых голубых светил в них либо очень мало, либо практически нет. При этом следы звездообразования в галактике присутствуют.

Напомним, что телескоп Hubble сделал гигантское подробное фото бесконечной Вселенной. Ранее телескоп Hubble прислал фото звезды в 15 тысяч раз ярче Солнца.