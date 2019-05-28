"Комплексной системы развития и господдержки ИТ-отрасли в Украине все еще нет." Такое мнение высказал в авторской колонке на портале focus.ua изобретатель, основатель украино-швейцарской инновационной компании TIW.AG Александр Коновалов.

"Смена власти в стране - для одних потеря кормушек и потоков, для других ожидание перемен, а для нового Президента и его команды прекрасная возможность продемонстрировать принципиальность в решении проблем, до которых не доходили руки у "попередников". Хотя, справедливости ради, думаю, стоит отметить, что многие из них, это следствие бездарной политики уходящей команды. Одна из главных проблем - отток кадров из страны.

Все последние годы из Украины планомерно и целенаправленно вымывали трудовые ресурсы, и предыдущая власть не предпринимала ничего, чтобы остановить этот процесс. Соседние страны в той или иной мере упрощают процедуры выдачи виз, облегчая трудоустройство по всем или многим специальностям, т. к. испытывают нехватку кадров по многим позициям и снижают требования к потенциальным кандидатам. Особенно в этом процессе выделяются упрощения для релокации высококвалифицированных кадров.

Соседей больше интересуют массовые рабочие специальности, но они не забывают и про айтишников и инженеров. Так, кроме визовых послаблений, разрешающих украинцам работать в стране до полугода, Польша в 2018 году отменила тестирование при трудоустройстве иностранцев 289 профессий, куда вошли как строители и врачи, так и инженеры и программисты. Также с 1 января 2019 года в Польше упростилась выдача разрешений на временное пребывание и трудоустройство нерезидентов по востребованным специальностям.

На упрощение правил выдачи рабочих виз и трудоустройства уже пошла Словакия, планируют это сделать Чехия и Германия. При этом в Германии с 2012 года работает программа Blue Card, по найму высококвалифицированных специалистов. Германии и Чехии нужны в основном рабочие руки, но от "мозгов" они тоже не отказываются.

В Германии хотят отказаться от существовавшего приоритета трудоустройства граждан стран ЕС и предоставлять возможность устроиться на работу по прибытии в страну, без заранее подписанного трудового договора с немецким работодателем.

Небольшие же страны вынуждены активно продвигать свои конкурентные преимущества путем специальных программ для отдельных категорий вакансий или бизнесов. Именно таким путем пошла Эстония - тут запустили программы e-Residency (электронное резидентство - открытие компаний с европейской юрисдикцией и ведение бизнеса без необходимости физического присутствия в Эстонии) и Work in Estonia (привлечение ИT-талантов).

Казалось бы, почему именно Эстония? У этой страны Балтии есть своя железная логика и свой ярчайший пример. Именно усилиями в том числе и эстонских программистов был создан сервис Skype, который в 2011 году был продан Microsoft за $8,5 млрд. Для постсоветского пространства это была рекордная сумма!

Не удивительно, что при наличии такого примера и усилий государства и отрасли Эстония стала региональным ИТ-лидером, создала целую стартап-экосистему, которая "породила" известные ИТ-проекты вроде Taxify (сейчас Bolt, аналог Uber) и TransferWise (система денежных переводов).

Эстония для привлечения талантов из других стран ввела комплексную информационную кампанию, и это дало свой эффект. В результате из Украины вытягивают не только кадры, но и бизнес. В Эстонии украинцами открыто более 620 компаний, которые свои обороты и налоги оставляют там.

Например, в рамках программы e-Residency в 2018 году украинцы открыли в Эстонии около 300 компаний, а статус электронного резидента этой страны получили примерно 1300 наших сограждан.

Но самый ближайший и понятный для Украины пример - "авторитарная" Беларусь, которая создала для ИТ условия, куда лучше наших

Резиденты Парка высоких технологий (ПВТ - особая экономическая зона для ИТ-компаний) освобождаются от налога на прибыль и НДС (они платят только 1% от выручки), а подоходный налог составляет только 9%, что существенно ниже, чем по стране в целом. Упрощено и трудоустройство иностранцев - они смогут работать в ПВТ без спецразрешения и визы, а также получать вид на жительство в упрощенном порядке.", - констатировал Александр Коновалов.