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28 мая 2019, вторник, 11:37 1040 Мнение
Общество 2019-05-28T11:37:02+03:00
Українські Новини
Александр Коновалов: В борьбе за кадры. Что должен сделать Зеленский, чтобы остановить утечку мозгов

Александр Коновалов: В борьбе за кадры. Что должен сделать Зеленский, чтобы остановить утечку мозгов

"Комплексной системы развития и господдержки ИТ-отрасли в Украине все еще нет." Такое мнение высказал в авторской колонке на портале focus.ua изобретатель, основатель украино-швейцарской инновационной компании TIW.AG Александр Коновалов.

"Смена власти в стране - для одних потеря кормушек и потоков, для других ожидание перемен, а для нового Президента и его команды прекрасная возможность продемонстрировать принципиальность в решении проблем,  до которых не доходили руки у "попередников".  Хотя, справедливости ради, думаю, стоит отметить, что многие из них, это следствие бездарной политики уходящей команды. Одна из главных проблем - отток кадров из страны.

Все последние годы из Украины планомерно и целенаправленно вымывали трудовые ресурсы, и предыдущая власть не предпринимала ничего, чтобы остановить этот процесс. Соседние страны в той или иной мере упрощают процедуры выдачи виз, облегчая трудоустройство по всем или многим специальностям, т. к. испытывают нехватку кадров по многим позициям и снижают требования к потенциальным кандидатам. Особенно в этом процессе выделяются упрощения для релокации высококвалифицированных кадров.   

Соседей больше интересуют массовые рабочие специальности, но они не забывают и про айтишников и инженеров. Так, кроме визовых послаблений, разрешающих украинцам работать в стране до полугода, Польша в 2018 году отменила тестирование при трудоустройстве иностранцев 289 профессий, куда вошли как строители и врачи, так и инженеры и  программисты. Также с 1 января 2019 года в Польше упростилась  выдача разрешений на временное пребывание и трудоустройство нерезидентов по востребованным специальностям.   

На  упрощение правил выдачи рабочих виз и трудоустройства уже пошла Словакия,  планируют это сделать Чехия и Германия. При этом в Германии с 2012 года работает программа Blue Card, по найму высококвалифицированных специалистов. Германии и  Чехии нужны в основном рабочие руки, но от "мозгов" они тоже не отказываются.

В Германии хотят отказаться от существовавшего приоритета трудоустройства граждан стран ЕС и предоставлять возможность устроиться на работу по прибытии в страну, без заранее  подписанного трудового договора с немецким работодателем.   

Небольшие же страны вынуждены активно продвигать свои конкурентные преимущества путем специальных программ для отдельных категорий вакансий или бизнесов. Именно таким путем пошла Эстония - тут запустили программы e-Residency (электронное резидентство - открытие компаний с европейской юрисдикцией и ведение бизнеса  без необходимости физического присутствия в Эстонии) и Work in Estonia (привлечение ИT-талантов).   

Казалось бы, почему именно Эстония? У этой страны Балтии есть своя железная  логика и свой ярчайший пример. Именно усилиями в том числе и эстонских программистов был создан сервис Skype, который в 2011 году был продан Microsoft за $8,5 млрд. Для постсоветского пространства это была рекордная сумма!

Не удивительно, что при наличии такого примера и усилий государства и отрасли Эстония стала региональным ИТ-лидером,  создала целую стартап-экосистему, которая "породила" известные ИТ-проекты вроде Taxify (сейчас Bolt, аналог Uber) и TransferWise (система денежных переводов).   

Эстония для привлечения талантов из других стран ввела комплексную информационную кампанию, и это дало свой эффект. В результате из Украины вытягивают не только кадры, но и бизнес. В Эстонии украинцами открыто более 620 компаний, которые свои обороты и налоги оставляют там.

Например, в рамках программы e-Residency в 2018 году украинцы открыли в Эстонии около 300 компаний, а статус электронного резидента этой страны получили примерно 1300 наших сограждан.

Но самый ближайший и понятный для Украины пример - "авторитарная" Беларусь, которая создала для ИТ условия, куда лучше наших 

Резиденты Парка высоких технологий (ПВТ - особая экономическая зона для ИТ-компаний) освобождаются от налога на прибыль и НДС (они платят только 1% от выручки), а подоходный налог составляет только 9%, что существенно ниже, чем по стране в целом. Упрощено и трудоустройство иностранцев - они смогут работать в ПВТ без спецразрешения и визы, а также получать вид на жительство в упрощенном порядке.", - констатировал Александр Коновалов.

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