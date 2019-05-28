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28 мая 2019, вторник, 10:27 926 Документ
Экономика 2019-05-28T10:27:01+03:00
Українські Новини
Отсрочка запуска рынка электроэнергии уменьшит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию, -

Отсрочка запуска рынка электроэнергии уменьшит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию, - мэр Павлограда

Нарушение сроков запуска реформы электроэнергетики приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию. Об этом говорится в обращении мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента.

"Торможение запуска энергорынка - это фактически шаг к разрушению всего того, что украинцы строили в течение последних лет. Нарушение срока, предусмотренного законом - это по сути нарушение Украиной международных обязательств, которое приведет к разрушению отношений с европейскими партнерами и замедление процессов евроинтеграции. Это, в свою очередь, непременно приведет спад развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность наших регионов и усилит миграцию", - отмечается в обращении.

Мэр города шахтеров выразил обеспокоенность и удивление заявлениями об отсрочке старта реформы энергорынка, ведь, по его мнению, пока все необходимые условия для запуска ее с 1 июля имеются, и большинство участников рынка готовы работать по новым правилам.

"Открытие рынка является необходимым условием структурных изменений в электроэнергетике Украины, основой для модернизации отрасли и интеграции рынка электрической энергии Украины в региональные энергетические рынки, с последующим вхождением в общеевропейский энергетический рынок", - подчеркнул мэр Павлограда.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019. От его своевременного запуска зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь ЕС в размере 500 млн евро.

Больше новостей о: Павлоград Энергорынок Электроэнергетика Вершина Анатолий

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