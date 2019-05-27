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27 мая 2019, понедельник, 22:58 14
Экономика 2019-05-27T23:00:44+03:00
Українські Новини
7 типичных ошибок микробизнеса в финансовом управлении, - Антон Дядюра

7 типичных ошибок микробизнеса в финансовом управлении, - Антон Дядюра

Антон Дядюра, финансист, управляющий партнер лизинговой компании
Антон Дядюра, финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал"

Антон Дядюра, финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" рассказал про 7 типичных ошибок микробизнеса в  финансовом управлении.

Наша компания на украинском рынке лизинговых услуг работает более 10 лет. Мы ориентированы на МСБ, поэтому нам часто приходится общаться с представителями небольших компаний. За это время, конечно, случались и просрочки платежей, и невыполнение обязательств. Зачастую это происходило попросту из-за того, что предприниматели не уделяли достаточно внимания элементарному финансовому управлению своего бизнеса.  Для того, чтобы помочь им принять взвешенное и рациональное решение, нередко приходится вместе садиться за стол, чтобы разобраться с тем, как работает их бизнес – рассчитывать стоимость производства, будущие доходы, налоговые отчисления и т.д. В результате, мы выделили несколько типовых ошибок, заблуждений, которые, я думаю, полезно исключить из своей практики всякому предпринимателю. 

  1. Не считать себестоимость. Может звучать странно, но это распространенная ошибка. Иногда действуют по принципу – продажи идут, обороты растут значит все ок. Но при этом реальный финансовый результат детально не подсчитывается. Себестоимость – это не только прямые затраты на производство или закупку, но и остальные операционные расходы. В упрощенной системе учета очень легко «потерять счет деньгам», особенно если есть переходящие остатки, кредиты или оплаты с отсрочкой платежа. Может проясниться, что бизнес уже долго работает в минус только в  тот момент, когда отсутствие денег будет заметно уже невооруженным взглядом.
  1. Брать кредиты в валюте, не имея валютной выручки. Если доходы бизнеса фиксированы в гривне и в структуре доходов нет продажи на экспорт, то привлечение  кредитных ресурсов в валюте означает взятие на себя огромного риска. В случае девальвации обязательства по валютному кредиту в пересчете на гривну существенно вырастут, а доходы предпринимателя нет. Это может привести к задержкам в погашении кредитных обязательств, начислении пени и штрафов со стороны кредитной организации и в случае – к дальнейшему ухудшению ситуации, вплоть до банкротства. Даже если удастся реструктурировать задолженность, то негативная кредитная история на долгие года закроет доступ для предпринимателя к кредитованию, в том числе и в гривне.
  1. Не заниматься налоговым планированием. Отсутствие понимания у предпринимателя природы НДС, механизма его расчета и начисления может привести к незапланированным затратам. Необходимо регулярно контролировать свою позицию по НДС  – есть ли на предприятии налоговый кредит по НДС и на какую сумму можно отгружать в отчетном периоде и формировать налоговые обязательства. Иногда перенос на один день даты отгрузки и получения товара/услуги может или существенно сэкономить деньги или добавить затраты в части оплаты НДС. Обязательно при сравнении предложений поставщиков/подрядчиков сравнивайте предложения при одинаковых условиях оплаты (с НДС и без НДС).
  1. Не заниматься планированием денежного потока. Иногда может возникать ситуация, когда поступления и расходы предприятия существенно разнесены во времени. Если нет понимания графика платежей, то можно попасть в ситуацию денежного разрыва, когда платить нужно сегодня, счет пустой, а поступления будут только через неделю/месяц. Составляйте график прихода/расхода, стройте пессимистичный сценарий, чтобы иметь запас прочности в виде текущих средств на счету. Тогда вы будете иметь возможность вовремя выполнять свои обязательства перед контрагентами и партнерами.
  1. Оперировать в бизнесе только собственными финансовыми ресурсами. Это наиболее безопасный и консервативный способ ведения дел, но он имеет и наиболее низкую доходность. Использование финансового левериджа может повысить рентабельность бизнеса при корректных расчетах. Часто привлечение дополнительных заемных средств помогает увеличить объёмы и получить бОльшую прибыль. Базовым условием для этого является то, что процентная стоимость кредитных средств ниже рентабельности работы предприятия.
  1. Не учитывать амортизацию основных средств в расчете себестоимости. Это боль многих малых предприятий – в борьбе за клиента они рассчитывают стоимость услуг/товаров только путем калькуляции прямых затрат на сделку. Пример: перевозчик в расчете фрахта учитывает стоимость солярки и зарплаты водителя, считая что все что выше – прибыль. Однако расходы на поддержание транспорта в рабочем состоянии могут быть не учтены, не говоря уже про потерю стоимости самого тягача и полуприцепа. Таким образом идет постепенный износ основных средств в "0", а денег на их обновление на предприятии нет.
  1. Не считать стоимость денег во времени или не учитывать возможность альтернативного вложения. Бизнес хороший не тогда, когда он генерирует прибыль, а когда он делает это с доходностью выше базовой рыночной. К примеру, если вложить начальную инвестицию не в бизнес, а на депозит или в облигации, то можно получить определенный базовый процентный доход. В банках это до 18% годовых (до вычета подоходного налога и военного сбора). Соответственно, если бизнес приносит в годовом исчислении меньше, то стоит ли на него тратить время и заниматься им вообще? Отнимайте от финансового результата предприятия себестоимость собственного капитала (потенциальный базовый процентный доход) и реально оценивайте картину. 

В завершении вспоминается фраза из популярного анекдота, который существует в разных вариациях: "Чё тут думать? Тут копать надо!". Она же не случайно возникла, это же всё про нас. Люди слишком часто делают выбор в пользу "копать", "бежать", "прыгать" и т.п. Но бизнес – это ещё и про то, чтобы иногда остановиться и проанализировать то, что ты делаешь, посчитать, корректировать свои планы.

К сожалению, из-за того, что Советский Союз за десятилетия своего существования разрушил у нас культуру предпринимательства, мы не имеем преемственности поколений в части ведения бизнеса. Соответственно те, кто занимается бизнесом в нашей стране, должны учиться с нуля. Поэтому и допускаются такие ошибки, которые выглядят простыми и очевидными. Но мне очень приятно видеть картину, когда на подписание договора лизинга приезжает уже отец с сыном, совместно обсуждают и принимают решение. Это вселяет уверенность, что конкурентноспособность и эффективность нашего малого бизнеса будет расти!  

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