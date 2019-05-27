Депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа - За жизнь") сообщил об отсутствии обеспечения родильных домов необходимыми материалами, а также о мизерной социальной поддержке семей с небольшим достатком.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

На днях позвонил мне знакомый акушер-гинеколог. Врач сообщил, что в течение последней недели в 6-этажном роддоме не произошло ни одних родов. В ходе разговора обозначились 2 огромные проблемы.

Первая - это практическое отсутствие обеспечения роддома необходимыми материалами. То есть обеспечение есть, но только на 10%. Остальное докупают роженицы.

Но если вышеупомянутая проблема - чисто финансово-экономическая на уровне государства, то вторая проблема - гораздо более значимая - "социальная поддержка семей с небольшим достатком и эффективная защита детей государством". То есть существует насущная необходимость сделать так, чтобы матери не отказывались от новорожденных, не отрекались от будущего, хотели и не боялись рожать.

Еще в 2005 году, когда я работал министром по делам семьи, молодежи и спорта была введена выплата помощи при рождении ребенка. Эта норма действует и сегодня, и когда семья обеспеченная - это замечательно. А если в семье проблемы? Если роженица не имеет дружественного окружения, поддержки со стороны отца ребенка, родных и близких, потеряла жилье и т.д.? В таком случае выплаты не решают проблему. Поскольку простых выплат - мало. Ведь такая мама нуждается в защите и профессиональной поддержки. Поэтому 14 лет назад и началась активная и плодотворная работа над созданием в Украине "Центров матери и ребенка". Таких центров тогда было создано 16. Это заведения, где мама с новорожденным может проживать, пока младенцу не исполнится 1,5 года. И уже сегодня они сохранили тысячи матерей возле своих детей, а тысячи детей имеют мам. Все они были созданы в течение 5 лет - до 2009 года. А за последние 10 лет - ни одного!

Но 16 таких центров, - это капля в море для нашей страны! За четверть века количество детей в Украине уменьшилось почти вдвое - с 12 млн до 7 млн. Поэтому, по моему глубокому убеждению, такие центры должны быть по одному в каждом районе и в каждой общине.

Я не против медицинской или иных реформ, ведь на самом деле реформировать нужно. Но я за то, чтобы эти реформы не констатировали, обещали или очерчивали, а действовали! И в первую очередь - на социальную защиту рожениц и младенцев. И сегодня правительство обязано не просто констатировать увеличение "персональной помощи" роженицам, а параллельно создавать "Центры матери и ребенка".