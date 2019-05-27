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27 мая 2019, понедельник, 20:00 265
Политика 2019-05-27T20:08:52+03:00
Українські Новини
Новости дня: У Зеленского придумали как отбирать кандидатов в депутаты

Новости дня: У Зеленского придумали как отбирать кандидатов в депутаты

Партия Зеленского "Слуга народа" поменяла логотип и готовится победить на парламентских выборах. Ей пророчат фракцию минимум в 131 место по спискам. Возглавит поход спикер Зе Дмитрий Разумков. Места в парламенте у "Слуги народа" почти в кармане, а вот людей, которые могут занять эти места, у них нет. Поэтому Разумков выдумывает, как он будет набирать "высокоморальных и успешных" с помощью HR-специалистов. Но как он сможет контролировать, чтобы отобранные не стали "тушками" и не "скоррумпировались" при первом же голосовании – Разумков пока молчит.

"Нефтегаз" опять жонглирует ценами на газ для населения. Обещает снизить стоимость кубометра на 60 копеек с 1 июля. Прошлое понижение было на 30 копеек еще в мае, но оно обернулось еще большим удорожанием газа уже в июне.

Бунт в Одесской колонии. Заключенные выгнали охранников и устроили пожар. Огонь потушили. Сейчас с ними ведет переговоры полиция.

МАУ оконфузились. На авиарейс "Киев - Одесса" забыли привезти часть пассажиров из терминала на борт. В результате, самолет улетел без них. Оставшимся пассажирам предложили лететь на следующий день, либо ехать в Одессу предоставленным автобусом или 250 долларов.

Крупнейшая русскоязычная газета – "Сегодня" - выступила против нормы драконовского закона о государственном языке, который обязывает ее печатать тираж на украинском. "Это прямые убытки. Издательства без господдержки разорятся", – сказала главный редактор Ольга Гук. Вот ее интервью.

После лопнувшего стекла на пешеходном мосту в Киеве разгорается новый скандал. У Кличко хотят закрыть детскую больницу №7. Врачи и родители пошли пикетировать Зеленского, а в четверг обещают прийти с пикетом к Кличко.

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