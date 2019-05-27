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27 мая 2019, понедельник, 16:57 392 Документ
Экономика 2019-05-27T16:57:13+03:00
Українські Новини
Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля

Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля

Мэр города Славутич (Киевская область) Юрий Фомичев заявил, что от своевременного внедрения энергетической реформы зависят судьбы десятков миллионов украинцев.

Об этом Фомичев сообщил в своем письме на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона, председателя профильного комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Верховной Рады Украины Александра Домбровского и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко.

"Старт энергетической реформы согласно закона запланирован на 1 июля 2019 года. Однако, сейчас сложилась ситуация при которой европейское будущее Украины ставится под вопрос. Некоторые заангажированные стороны пытаются замедлить процесс реализации необходимых стране реформ, тормозят процесс интеграции страны в европейское сообщество", - указано в письме.

"Позитивные последствия от своевременного начала реформы энергорынка очевидны. Готовность большинства участников рынка действовать по новым правилам есть. За два года после принятия Закона о рынке электроэнергии» сделано чрезвычайно много для энергетической безопасности и энергетической независимости Украины. Остается сделать лишь одно – объединиться, проявить политическую волю и завершить процесс", - подчеркнул Фомичев.

Как сообщалось, в НАЭК "Энергоатом" считают нецелесообразным перенос даты запуска нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК Александра Домбровского.

Полномасштабный рынок электроэнергии согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии", имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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