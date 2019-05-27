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27 мая 2019, понедельник, 15:09 478
Политика 2019-05-27T17:45:03+03:00
Українські Новини
Верующие УПЦ села Васлововцы на Буковине пожаловались президенту на притеснения, - СМИ

Верующие УПЦ села Васлововцы на Буковине пожаловались президенту на притеснения, - СМИ

Прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви села Васлововцы Черновицкой области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от бесчинств, которые якобы совершают в отношении них сторонники ПЦУ при поддержке местных чиновников.

В воскресенье, 26 мая, в течение целого дня продолжалась длительная попытка рейдерского захвата церкви, в которой верующие уже 120 суток круглосуточно совершают молитвенное стояние. Видеообращение к Президенту Украины православные буковинцы записали перед храмом в 19 часов и разместили на официальный странице епархии в фейсбук и на YouTube-канале, пишет Форум со ссылкой на сообщение Центра информации УПЦ.

«Господин Президент, выслушайте нас, пожалуйста, мы - религиозная община Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы Черновицкой области уже 120 дней страдаем от произвола районной власти во главе с Юрием Китаро и областной власти во главе с Павлюком Михаилом, - отметили в пресс -службе епархии. - Мы уже 120 дней, с 27 января круглосуточно молимся в храме, оберегаем нашу святыню, Буковина еще не знала такого беспредела».

Верующие рассказали, что сторонники ПЦУ пришли под храм с болгаркой, чтобы срезать замки и выставить прихожан на улицу.

«Спасибо полиции, что нас успела защитить. А если завтра не успеют?»- говорится в сообщении.

«Секретно в кабинетах Черновицкой областной государственной администрации без нашего согласия, без нашего желания нас перевели в ПЦУ и с этими бумажками врываются в храм», - информируют в епархии.

Сообщается, что в селе есть монастырь и храмы ПЦУ, в которых активисты этой структуры могут собираться и просят оставить православную общину УПЦ в покое.
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