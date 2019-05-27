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27 мая 2019, понедельник, 14:27 1603
Политика 2019-05-27T14:29:22+03:00
Українські Новини
В ООН подали информацию о нарушениях прав верующих в Украине, - УПЦ

В ООН подали информацию о нарушениях прав верующих в Украине, - УПЦ

В ходе 28 сессии комиссии ООН по борьбе с преступностью на почве нетерпимости и дискриминации правозащитная организация «Public Аdvocacy» подала информацию о фактах нарушений прав верующих в Украине, Черногории и Македонии.

Заседание комиссии ООН прошло в Вене с 20 по 24 мая, сообщает Центр информации УПЦ.

Тема для тематического обсуждения была выбрана Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС ООН), где NGO «Public Advocacy» действует в соответствии со своим консультативным статусом.

Борьба с ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти актуальна как никогда. В январе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, обозначив свои приоритеты на предстоящий год, заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) должна задействовать общества, чтобы положить конец росту ненавистнических высказываний, ксенофобии и нетерпимости, которые создают прямые угрозы правам человека, устойчивому развитию, миру и безопасности, - утверждается в сообщении.

Данная тема остается актуальной для Украины, Македонии и Черногории, где отмечается увеличение количества фактов нетерпимости и дискриминации по отношению к верующим Украинской Православной Церкви и архиепископий Сербской Православной Церкви.

«К проявлениям нетерпимости и дискриминации в Украине следует отнести факты умышленного повреждения культовых зданий, мотивированные нетерпимостью и ненавистью, высказывания в ходе конфликтных столкновений, в социальных сетях и медиа, а также со стороны государственных служащих, проявления нетерпимости и дискриминации в формулировках решений органов местного самоуправления и иной официальной документации органов государственной власти, попытки блокирования Богослужений без правовых оснований для этого, экстремистские призывы к преследованию верующих УПЦ со стороны отдельных радикальных организаций при отсутствии должного реагирования на такие факты со стороны правоохранительной системы», - говорится в сообщении.

Со стороны общин УПЦ также были направлены заявления в адрес ЕСПЧ, а также ряда других органов международного правозащитного механизма.
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