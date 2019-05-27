Прокуратура Херсона установила нарушения в действиях судей Апелляционного суда, - СМИ

Прокуратура Херсона установила массовые нарушения в действиях нескольких судей Апелляционного суда. Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный суда, информирует портал glavcom.ua.

В тексте документа говорится о рассмотрении апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве на решение Херсонского городского суда о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Гагика Шагеновича Галустяна в подготовке заказного убийства и покушении на уничтожение чужого имущества.

Так, 18 марта Галустяну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 17 мая. На это судебное решение прокурор Павел Мошковский 25 марта подал апелляционную жалобу.

Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 1 апреля, рассматривать уголовное производство должны были судьи Херсонского апелляционного суда Игорь Калиниченко, Ольга Калинина и Наталья Коломиец. 12 апреля судья Калиниченко назначил апелляционное рассмотрение на 7 мая, то есть более чем за месяц с момента распределения производства и только за 10 суток до окончания срока меры пресечения, избранной Галустяну. И рассмотрение не состоялось, потому что судьи Калинина и Коломиец заявили самоотвод на основании того, что участвовали в производстве во время досудебного расследования.

Прокурор Херсонской прокуратуры в комментарии "Главкому" сказал: получается, Апелляционный суд почему-то заранее не проверил и не установил, что эти судьи принимали участие в досудебном расследовании. "Но сами судьи об этом знали! И ничто не мешало им ранее, еще до 7 мая сделать самоотвод".

Впрочем, по словам прокурора, странные вещи продолжали происходить и в дальнейшем. 10 мая уголовное производство было распределено между второй коллегией судей: Игорем Калиниченко (судья - докладчик), Ольгой Поликарповой и Владимиром Бугриком. Тогда обвиняемый, который является гражданином Армении, заявил, что не знает украинского языка и требует переводчика.

"При том, что он более 10 лет живет в Украине, свободно владеет украинским и русским языками", - рассказал "Главкому" прокурор.

Коллегия судей предоставила этих переводчиков, однако во время того же заседания удовлетворила заявление обвиняемого об отводе переводчикам - по словам прокурора с нарушением законодательства. В постановлении об отводе говорится, что переводчики не компетентны, а это противоречит предыдущему решению этой же коллегии, которая дала добро именно этим переводчикам работать при рассмотрении производства.

Апелляционное рассмотрение было отложено на 15 мая, однако за день до этого Херсонский апелляционный суд удовлетворил заявления судей Бугрика и Поликарповой о самоотводе на основании того, что близкий родственник потерпевшего работал помощником судьи в гражданской палате апелляционного суда Херсонской области, а также они не имеют достаточной судебной практики для рассмотрения уголовного производства.

"Указанное постановление является безосновательным и необоснованным, поскольку в материалах производства отсутствуют какие-либо подтверждения того, что именно близкий родственник потерпевшего работал помощником судей Бугрика и Поликарповой, а ссылки на отсутствие достаточной судебной практики вообще противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - настаивают в прокуратуре.

Прокурор Павел Мошковский подчеркивает, что судьи Бугрик и Поликарпова могли заявить об этих обстоятельствах еще до 10 мая.

Распределить производства среди других судей 14 мая не удалось, так как не хватает в Херсонском апелляционном суде нужного количества судей для распределения дела. Между тем уже 17 мая истекли 60 суток меры пресечения, а так как продлена она не была, то обвиняемого освободили из СИЗО. Пока же прокуратура ожидает, пока Верховный суд назначит новый суд для рассмотрения дела, а, следовательно, и новых судей.

Прокурор области попросил у Верховного суда привлечь судей Херсонского апелляционного суда Калиниченко, Бугрика и Поликарпову к дисциплинарной ответственности.