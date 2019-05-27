Аэропорт Ярославского начал летнее расширение маршрутной сети с нового рейса Харьков-Барселона

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, продолжает развитие сети перелетов на европейском континенте. Сегодня, в рамках анонсированного ранее расширения сотрудничества с международным лоукост авиаперевозчиком SkyUp Airlines, состоялся инаугурационный рейс Харьков-Барселона - сообщила пресс-служба аэропорта.

"Рейсы в Барселону из Харькова будут впервые осуществляться на регулярной основе - дважды в неделю, по средам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону - от 2 909 гривен", - уточнили в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков".

Билеты на новое направление уже доступны на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Ранее представители аэропорта заявили о существенном расширении сотрудничества с лоукост авиаперевозчиком SkyUp Airlines. В аэропорте Ярославского уже получило постоянное базирование одно из воздушных судов компании - современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

Нынешним летом аэропорт Харькова в партнерстве с авиакомпанией запускает несколько новых направлений. Наряду с рейсами в Барселону, в ближайшие месяцы Харьков будет соединен регулярными рейсами с пятью городами: с 2 июня - с Одессой и Римини (Италия), с 4 июня - с Кутаиси (Грузия), с 6 июня - с Ларнакой (Кипр), с 11 июня - с Парижем (Франция).

Также в летний период SkyUp Airlines будет выполнять чартерные рейсы из Харькова на популярных туристических направлениях - Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталия (Турция).

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые рекорды. За год услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году Международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по пассажиропотоку Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines и многие другие.