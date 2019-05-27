Виктор Скаршевский: МВФ можно не платить

О дефолтах стран перед МВФ в истории и том, можно ли не платить организации, рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook.

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ МВФ?

Оказывается можно.

Ведь дефолты перед МВФ достаточно частое явление.

За последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ.

5 стран допускали по 2 дефолта перед МВФ:

- Сьерра Леоне (1984 и 1987),

- Замбия (1985 и 1986),

- Гондурас (1987 и 1988),

- Конго (1988 и 1990),

- Гаити (1988 и 1991).

Средний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) – около 6 лет.

Страны-рекордсмены по сроку дефолта:

- Либерия – 23 года (1984-2008),

- Камбоджа – 19 лет (1975-1992),

- Ирак – 14 лет (1990-2004).

Еще три страны – Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) – до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ.

Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.

Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией.

Примечательно, что из трех крупнейших должников перед МВФ – Аргентина ($38,7 млрд), Греция ($10,5 млрд) и Украина ($10,2 млрд) – у двух стран, Аргентина и Греция, уже был дефолт перед МВФ.

Инфографика: Виктор Скаршевский/Facebook