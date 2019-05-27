Виктор Скаршевский: МВФ можно не платить

О дефолтах стран перед МВФ в истории и том, можно ли не платить организации, рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook.\r\nМОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ МВФ?\r\nОказывается можно.\r\nВедь дефолты перед МВФ достаточно частое явление.\r\nЗа последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ.\r\n5 стран допускали по 2 дефолта перед МВФ:\r\n- Сьерра Леоне (1984 и 1987), - Замбия (1985 и 1986), - Гондурас (1987 и 1988), - Конго (1988 и 1990), - Гаити (1988 и 1991).\r\nСредний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) – около 6 лет.\r\nСтраны-рекордсмены по сроку дефолта:\r\n- Либерия – 23 года (1984-2008), - Камбоджа – 19 лет (1975-1992), - Ирак – 14 лет (1990-2004).\r\nЕще три страны – Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) – до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ.\r\nСамый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.\r\nПоследний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией.\r\nПримечательно, что из трех крупнейших должников перед МВФ – Аргентина ($38,7 млрд), Греция ($10,5 млрд) и Украина ($10,2 млрд) – у двух стран, Аргентина и Греция, уже был дефолт перед МВФ.\r\nИнфографика: Виктор Скаршевский\/Facebook\r\n