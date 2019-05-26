Игорь Ляшенко: как я любил Киев и перестал его любить

Журналист, основатель "Инвестгазеты" Игорь Ляшенко в день Киева написал о том, почему перестал любить этот город.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.\r\nКак я любил Киев и перестал его любить.\r\nЯ родился в Киеве и мне очень нравился этот город. Жил я на Березняках – прекрасном новом микрорайоне: с одной стороны Днепр с пляжем и корабликами, с другой озеро с пляжем, с третьей Русановский канал с прогулочными лодочками и катамаранами (их называли водными велосипедами). С четвертой стороны железная дорога с электричками, откуда мы регулярно ездили в село к деду-бабе. И внутри микрорайона было комфортно. На велике можно гонять где угодно – дорожек и проездов много, машин нету. На Днепре была пристань, и мы катались до Речного порта или Нижних садов. Это были регулярные рейсы по расписанию, которые перевозили сотни дачников. Корабли (кстати, те же, которые сейчас используются для прогулок) были забиты под завязку.\r\nПотом я начал ездить на трамвае № 27 во Дворец пионеров. Каждый месяц я покупал проездной для школьников за 75 копеек (примерный аналог нынешних 75 гривен). Мне нравилось проезжать по мосту Патона через широкий Днепр. Город казался большим и современным: новые дома и микрорайоны, подземные переходы, желтые Икарусы, красные трамваи, метро.\r\nА старину и заброшенность мы находили на днепровских склонах, в Лавре или на Выдубичах. Там были руины домов и церквей, старое кладбище, мощные, почти крепостные стены. Было немного страшно и очень романтично. Сейчас там, слава богу, все восстановлено, но тогда мне казалось, что более интересного и загадочного места, чтобы полазить, спрятаться, не найти. И великолепные виды на Днепр, мосты и новые жилмассивы левобережья. Я любил этот город, даже находясь на руинах тысячелетней Лавры.\r\nЕще чуть позже я стал бывать в центре, на Подоле, на Крещатике. И город мне стал нравиться еще больше. Широкие тротуары и дороги, много людей на тротуарах, машин на дорогах. А чего стоил футбол на заполненном стадионе-стотысячнике! Или матч дублеров на уютном "Динамо", где можно было присесть на трибуне рядом со звездами основы и послушать, о чем они между собой говорят.\r\nСтудентом я учился в желтом корпусе университета на бульваре Шевченко. Мне нравилось туда ходить. И не из-за лекций. А из-за любви к Киеву. Там рядом прекрасный парк, где всегда встретишь знакомых. В любой момент можно спуститься по бульвару на широкий, красивый тенистый Крещатик. Я очень любил ходить по Крещатику. А особо я любил Киев за чистоту, простор и море зелени.\r\nКонечно, было в городе огромное количество архитектурных уродств. Много разрушающихся старых домов, за которыми не следили. Тротуары, особенно на жилмассивах, были не идеальны, транспорт ходил неважно. Но эти недостатки не портили киевскую ауру и не мешали любить мне этот город.\r\nА потом что-то изменилось. Довольно быстро в городе стало грязно – коммунальные службы, не получая финансирования, просто перестали работать. Жители, которые до этого времени переезжая в Киев быстро перенимали городскую культуру, стали культивировать сельские привычки. Тому есть, конечно, объяснение – в магазинах не стало товаров, а потом у людей не стало денег. Горожанам пришлось оборудовать в городских условиях погреба, кладовки, а самим вместо того, чтобы с портфелем или дамской сумочкой ехать на работу, отправляться с кравчучкой и рюкзаком за продуктами.\r\nИзменился внешний вид домов. Более-менее эстетически и архитектурно цельные микрорайоны приняли эклектичный визуально грязный вид. На балконах вместо ящиков с цветами появилось разномастное остекленение, а сами балконы превратились в кладовки для хлама. Стеклянные элементы в подъездах исчезли, уступив место грубому железу. Изменились дворы. Площадки для спорта превратились в стоянки для машин.\r\nИзменились киевские улицы и тротуары. Тротуары заполонили машины. Начала исчезать зелень. Я помню много примеров, когда с тротуаров центральных улиц спиливали большие здоровые деревья, чтобы освободить место для парковки машины возле дома или офиса. С этой же целью и во дворах убирали деревья и кусты. Это проходило безнаказанно, просто считалось, что поставить машину важнее, чем мешающее дерево.\r\nИ куда-то стала исчезать моя любовь к Киеву. Я стал передвигаться по городу только по делам, желательно на машине. Перестал гулять по городу. Да где гулять, если всюду только машины: на дорогах, на тротуарах, во дворах.\r\nПотом я решил, что это временно, что это издержки перехода от социализма к капитализму. Думал, вот научимся вести городское хозяйство, и станет Киев вновь приятным и любимым…\r\nПотом я думал, что дело в чиновниках старой школы. Придут новые, с новыми знаниями – Киев быстро вернет былой шарм.\r\nПотом мне показалось, что дело не в том, старые или новые чиновники, а в квалификации градоначальников-мэров. Но они сменяют друг друга, а город становится только хуже.\r\nИ это длится уже много лет. Уже выросло целое поколение, которое не жило в нормальном городе. И это поколение постепенно становится у руля городского управления, убивая надежду на перемены к лучшему. Я отчаиваюсь. Как вернуть любовь к родному городу?\r\n