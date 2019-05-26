Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - Котко

Возложение спецобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO - Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию.

Об этом в эфире "Телеканала 112" заявил Президент "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко.

Комментируя предложения отдельных политиков о возложении PSO на тепловую генерацию, Котко охарактеризовал это как откровенный популизм.

"Абсолютно четкий популизм. Никакого отношения к экономике это не имеет. Никакой логики здесь нет. Это все равно, что у бедняка требовать, чтобы он еще благотворительностью занимался. Дело в том, что тепловая генерация, ТЭС, у них и сейчас себестоимость и цены высокие. Почему? Потому что работают на угле. Или, например, ТЭЦ работают на газе - у них еще выше цены. Компании, производящие электроэнергию на ТЭС, тепловых электростанциях, у них рентабельность невысока", - утверждает Котко.

По убеждению В.Котко, возложение PSO на предприятия тепловой генерации, которые имеют высокую себестоимость из-за того, что произведут электроэнергию из угля и природного газа, приведет к росту цен на электроэнергию.

Эксперт считает экономически обоснованным положить PSO на предприятия атомной и гидроэнергетики, которые имеют низкую себестоимость производства, и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля смогут продавать электроэнергию потребителям напрямую, в результате чего прибыль этих предприятий увеличится.

"В "Энергоатома" появится ресурс. У "Укргидроэнерго" то же самое. В этом (возложение PSO на" Энергоатом "и" Укргидроэнерго "- ред.) Экономическая логика", - считает В.Котко.

Напомним, государственная компания "Энергоатом", крупнейший производитель электроэнергии в стране, заявила о готовности субсидировать население за счет своей прибыли после введения с 1 июля второго этапа энергореформы.

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - заявил во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка генеральный директор ОП "Энергоатом-Трейдинг "Сергей Бедин.

С 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электроэнергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора - заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.