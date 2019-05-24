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24 мая 2019, пятница, 17:45 403
Экономика 2019-05-24T17:52:59+03:00
Українські Новини
Рынок электроэнергии необходимо вводить своевременно, – эксперт Котко

Рынок электроэнергии необходимо вводить своевременно, – эксперт Котко

Василий Котко. Фото: znaj.ua
Василий Котко. Фото: znaj.ua

Президент "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко уверен, что препятствий для своевременного ввода реформы рынка электроэнергии нет.

Об этом он заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

"Сейчас и не оттягивать. Почему? Потому что дело не в том, что у нас было мало времени. Вообще подготовкой этого рынка мы занимаемся уже 17 лет. Рекордсмены во всем мире. Мы последние вводим этот рынок. Но именно закон, именно на эту подготовку было более 2 лет. В настоящее время все можно было сделать, времени было более чем достаточно", - сказал эксперт.

Эксперт считает, что откладывать введение рынка невозможно. "У меня такое ощущение и впечатление, что если мы будем так двигаться, то сколько бы не откладывали, мы всегда будем готовы. Я являюсь сторонником того, что реформы надо двигать, а не все время тормозить", - отметил Василий Котко.

"На сегодняшний день существует закон. Закон требует ввести рынок электроэнергии с 1 июля этого года. Министр энергетики Украины говорит: мы полностью готовы, и надо вводить. И ключевые игроки, такие как "Энергоатом", ДТЭК говорят: мы готовы, надо вводить", - сообщил Котко.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон Украины "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.

Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

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