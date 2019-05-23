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23 мая 2019, четверг, 21:04 39
Верховная Рада и партии 2019-05-24T07:30:02+03:00
Українські Новини
Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками

Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками

Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.

Об этом говорится в заявлении партии. 

Такую систему в партии "Сила и Честь" считают наиболее справедливой к волеизъявлению народа и, более того, первым шагом к реформированию и обновлению коррумпированной, нео-феодальной и автократической политической системе Украины.

"Конечной целью этих реформ по совершенствованию законодательной ветви власти должна быть двухпалатная Верховная Рада. Нижняя палата которой должна формироваться по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхняя - по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов - представителей отдельных областей Украины", - говорится в заявлении.

Проект Избирательного кодекса 3112-1, которым предусматривалось введение открытых региональных списков на парламентских и местных выборах, вчера не был поддержан профильным комитетом и изъят из повестки дня. При этом народные депутаты Украины предложили рассмотреть проект закона, которым предусматривается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.

"После принятия этого закона депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировки любых законодательных новаций, а избиратели лишатся права влиять на своих избранников и контролировать их работу", - подчеркивают в партии.

Кроме этого в "Силе и Чести" выразили надежду, что новый президент Украины, получивший беспрецедентную поддержку избирателей, внесет в парламент законопроекты об импичменте президента, снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей и процедуре отзыва народных депутатов.

Игорь Смешко возглавлял СБУ, был членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям", членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, советником президента Украины, главой Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2019 году участвовал в президентских выборах, где набрал 6,04% голосов избирателей.

На сегодняшний день за партию "Сила и Честь" на парламентских выборах, согласно соцопросам, готовы проголосовать 5,1% избирателей.  

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