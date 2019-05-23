Чем живут регионы: под Днипром пронесся смерч, а в Херсоне обнаружили "вход в параллельный мир"

В киевской клинике американские врачи бесплатно прооперировали 12 детей. Об этом докладывает "Главком". Американцы взялись помочь украинским детям с врожденными аномалиями развития лица. Три дня подряд команда американских хирургов оперировала в Киеве детей с врожденными аномалиями развития лица - синдром "заячья губа". В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Пациентов искали с помощью социальных сетей. Принять участие в отборе могли все желающие, просто отправив информацию на электронную почту проекта. Американские врачи вместе с украинскими коллегами из Института хирургии Валихновского отбирали пациентов, предпочитая малообеспеченные семьи. Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен, однако для участников проекта они были бесплатными.

В Мелитополе на одной клумбе разместили три тысячи цветов. Об этом сообщает "Миг". В Мелитополе завершились работы по высадке цветов на клумбах. Об этом "МВ" рассказал руководитель ЧП "Вакарь" Алексей Вакарь. Коммунальщикам осталось засадить мелкие городские клумбы. Из более масштабных работ – клумба вокруг поклонного креста на южном выезде из города. Кстати, в этом году в Мелитополе появилась новая яркая клумба. Цветочную аллею высадили вдоль пешеходной зоны по ул. Гетмана Сагайдачного около памятного знака "Чернобыль". Здесь посадили петунию нескольких цветов и цинерарию, которая пока еще не зацвела. Всего на клумбе посажено более 3 тыс. кустов цветов.

В Киеве 17-летний парень на мопеде попал под колеса Citroen за день до ВНО. Об этом сообщают "Новости N". Поздним вечером среды, 22 мая, в Деснянском районе столице произошло ДТП с участием автомобиля Citroen и мопеда. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний парень, который в момент аварии управлял скутером. Врачи госпитализировали юношу с различными травмами. Об этом Информатор узнал на месте ДТП. Правоохранители сообщили, что Citroen двигался по улице Марины Цветаевой, а скутер поворачивал с улицы Оноре де Бальзака. Мопедом управлял несовершеннолетний парень, который, предварительно, не удостоверился в безопасности маневра. Он выехал прямо перед автомобилем, водитель которого не успел среагировать и снес скутер. У 17-летнего парня констатировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения колена. Осмотрев подростка, медики приняли решения госпитализировать его в Охматдет. Полицейским он сообщил, что только сегодня приобрел мопед, а завтра должен был сдавать ЗНО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Стрижавке горело предприятие по производству масла. Об этом докладывает "20 минут Винница". За прошедшие сутки загорелось помещение предприятия, которое занимается изготовлением масла. 30 спасателей тушили пожар и предотвратили распространение огня. Инцидент произошел 22 мая после 17 часов. - Поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий по изготовлению масла в поселке Стрижавка. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачено крышу административного здания на площади более 400 кв.м. Образовалась угроза распространения огня на производственные помещения и резервуары с маслом, - отмечают в пресс-службе спасателей. В общем пожар тушили 30 бойцов ДСНС и было привлечено 11 единиц специальной техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный ущерб.

"Как американские горки": кропивничан сняли видео экстремальной поездки в маршрутке. Об этом докладывает "Утренний город". Видео во время поездки в маршрутном такси № 284 города Кропивницкого, которое везет пассажиров по проспекту Индустриальном до 101-го микрорайона по практически разрушенной дороге. В это время пассажиров качает и подбрасывает, как на аттракционе "американские горки". Некоторые водители выбирают наименее опасный вариант и выезжают на газон. Остальные преодолевает ямы, выезжая на встречную полосу. Кроме опасности, которой подвергаются пассажиры и водители, в этом районе существует еще одна проблема - антисанитария. Водители фур в ожидании своей очереди на разгрузку засоряют обочину остатками пищи, бытовым мусором и продуктами жизнедеятельности. Руководство "Креатива" и полицейские патрули на эти нарушения не реагируют.

Начальник управления Андрей Максюта в одном из предыдущих интервью заверил, что с этим явлением активно борются, но без полиции руки специнспекции связаны.

Водный патруль задержал браконьера с крупным уловом. Об этом сообщает "Днепр Час". 22 мая, около 5 часов утра во время патрулирования в Подгородном полицейские роты по обслуживанию водных объектов заметили на берегу реки Самара мужчину с мешками. Патрульные решили проверить его. Как оказалось у 42-летнего мужчины в мешках было 4 жилковые сети и свежевыловленная рыба. В частности, 180 карасей, 2 сазана и 4 судака. Полицейские вызвали рыбинспектора, который подсчитал, что убытки составили более 5700 гривен. Поскольку в действиях мужчины виделись признаки уголовного преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом), на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу речного порта Амур-Гавань.

В плену стихии: Ровенские села уходят под воду. Об этом докладывает "Ого". За минувшие сутки спасатели ДСНС в Ровенской в ​​5 населенных пунктах оказывали помощь по откачке воды.

В 5 населенных пунктах по Ровенской спасатели оказывали помощь по откачке воды с 20 домовладений, а именно: пгт Рокитное Рокитновского района по ул. Заречная с 9 подтопленных домохозяйств, с. Масевичи Рокитновского района по ул. Пригородная и ул. Набережная, с 7 подтопленных домохозяйств, с. Белка Березновского района по ул. Победы, с 1 подтопленного домохозяйства, пгт Владимирец по ул. Гагарина и ул. Школьная, оказания помощи по откачке воды с 2 подтопленных домохозяйств, а также г.. Березно по ул. Черновола оказания помощи по откачке воды с 1 подтопленного домохозяйства.

Из-за дождей на Закарпатье началось наводнение. Об этом сообщает "Фраза". Дожди, обрушившиеся на Закарпатье в последние дни, привели к поднятию уровня воды в местных реках. Как выяснили журналисты "Фразы", местных жителей пугают наводнением. Грозовые дожди на Закарпатье продолжаются. По прогнозу синоптиков, осадки тут сохранятся до конца недели. В области уже подтопило десятки домов, также обрушены некоторые мосты. Отдельные участки дорог, особенно горные, заблокированы. Местные спасатели, тем временем, призывают людей готовиться к худшему.

Аборт в домашних условиях привел к смерти сумчанки. Об этом сообщает "Ваш шанс". В Сумах 30-летняя женщина из ромской общины самостоятельно попыталась сорвать беременность. К медикам не обращалась - все сделала дома. Уже через несколько дней ей стало плохо, она обратилась в больницу, но там ее спасти не смогли. "По предварительным данным, это было прерывание беременности в домашних условиях. По словам женщины, 5 дней назад она принимала медицинские препараты для того, чтобы спровоцировать выкидыш", - рассказала и.о. главного врача Сумской городской больницы №5 Наталья Пирятинская.

Под Днипром пронесся смерч. Об этом сообщает "Наше місто". Очень редкое для Днепропетровской области явление зафиксировала местная жительница в с. Богуслав Павлоградского района. В тот вечер шел мелкий дождь. Эксперт говорит, что на видео не просто облако — это микросмерч. "На видео не видно, чтобы воронка закручивалась, перемещалась. также не видно, чтобы в ней были какие-то предметы. скорее всего, эта воронка не достигала земли. Действительно, смерчи возникают при низкой атмосфере, как у нас сейчас, в теплый период, при влажности, разнице атмосферного давления. просто облако так себя не ведет", — комментирует начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак. "Такие явления, как смерчи, в связи с глобальным потеплением возникают на территориях, где их раньше не было. Например, на Волыни это связанно с интенсивным прогреванием местности. Сильные вихри такой структуры возникают на атмосферных фронтах, которые формируются в процессе адвекции (перемещения) теплого и влажного воздуха на фоне вторжения арктических масс. Этот вихрь работает, как электрический генератор. Однако природа смерчей до конца не изучена, потому что аппаратура не выдерживает такие условия. Кстати, в Украине отсутствуют нормативные документы, поэтому даже нагрузка от смерчей на разные объекты не определена", – рассказал метеоролог Василий Гринчак.

В Херсоне обнаружили "вход в параллельный мир": может угодить каждый. Об этом сообщает "Гривна". Жительница Херсона Анна обнаружила посреди проезжей части "бездну". Этот вход в "паралелльный мир" открылся в одном из районов города. Херсонка опубликовала видео этого громадного отверстия на дороге. "Посреди дороги провал в бездну!!! Стеклотара", - написала Анна. Яма действительно неприятно впечатляет, причем, судя по изображению, она может еще увеличиться при малейшей нагрузке. К примеру, при наезде на нее автомобиля, края обвалятся, и туда полетит машина вместе с людьми. В темное время суток и пешеход может угодить в этот подземный ход, и без травм тут не обойтись. Херсонцы хотя и привыкли к ужасным дорогам, но эта яма их поразила своей глубиной. "Загляните, может там без виз в Америку" "Тоннель под миром" А другие волнуются, что могут пострадать люди и просят хотя бы ветку воткнуть в отверстие: "А ночью? Может оглоблю установить?" Самый дельный совет дал херсонец, который порекомендовал вызвать полицию, рассказав о подобном случае: "Парень заметил обвал крайней правой полосы, вызвал полицию и ждал их. Полиция приехала, зафиксировали, вызвали коммунальщиков. Парень уехал, а полиция дождалась коммунальщиков, которые в свою очередь оградили место обвала".

Майская молния убила в корову в Николаевской области. Об этом сообщают "Николаевские новости". Прокатившиеся по Николаевской области ливни с грозами нанесли немалый ущерб в Николаевской области. Так, в Черной лощине возле села Прибугское Витовского района удар молнии сразил наповал корову. Случилось это во время утренней грозы, сообщила сельский староста села Лиманы Наталия Панаший.