Чем живут регионы: под Днипром пронесся смерч, а в Херсоне обнаружили "вход в параллельный мир"

В киевской клинике американские врачи бесплатно прооперировали 12 детей. Об этом докладывает "Главком". Американцы взялись помочь украинским детям с врожденными аномалиями развития лица. Три дня подряд команда американских хирургов оперировала в Киеве детей с врожденными аномалиями развития лица - синдром "заячья губа". В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Пациентов искали с помощью социальных сетей. Принять участие в отборе могли все желающие, просто отправив информацию на электронную почту проекта. Американские врачи вместе с украинскими коллегами из Института хирургии Валихновского отбирали пациентов, предпочитая малообеспеченные семьи. Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен, однако для участников проекта они были бесплатными.\r\nВ Мелитополе на одной клумбе разместили три тысячи цветов. Об этом сообщает "Миг". В Мелитополе завершились работы по высадке цветов на клумбах. Об этом "МВ" рассказал руководитель ЧП "Вакарь" Алексей Вакарь. Коммунальщикам осталось засадить мелкие городские клумбы. Из более масштабных работ – клумба вокруг поклонного креста на южном выезде из города. Кстати, в этом году в Мелитополе появилась новая яркая клумба. Цветочную аллею высадили вдоль пешеходной зоны по ул. Гетмана Сагайдачного около памятного знака "Чернобыль". Здесь посадили петунию нескольких цветов и цинерарию, которая пока еще не зацвела. Всего на клумбе посажено более 3 тыс. кустов цветов.\r\nВ Киеве 17-летний парень на мопеде попал под колеса Citroen за день до ВНО. Об этом сообщают "Новости N". Поздним вечером среды, 22 мая, в Деснянском районе столице произошло ДТП с участием автомобиля Citroen и мопеда. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний парень, который в момент аварии управлял скутером. Врачи госпитализировали юношу с различными травмами. Об этом Информатор узнал на месте ДТП. Правоохранители сообщили, что Citroen двигался по улице Марины Цветаевой, а скутер поворачивал с улицы Оноре де Бальзака. Мопедом управлял несовершеннолетний парень, который, предварительно, не удостоверился в безопасности маневра. Он выехал прямо перед автомобилем, водитель которого не успел среагировать и снес скутер. У 17-летнего парня констатировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения колена. Осмотрев подростка, медики приняли решения госпитализировать его в Охматдет. Полицейским он сообщил, что только сегодня приобрел мопед, а завтра должен был сдавать ЗНО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.\r\nВ Стрижавке горело предприятие по производству масла. Об этом докладывает "20 минут Винница". За прошедшие сутки загорелось помещение предприятия, которое занимается изготовлением масла. 30 спасателей тушили пожар и предотвратили распространение огня. Инцидент произошел 22 мая после 17 часов. - Поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий по изготовлению масла в поселке Стрижавка. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачено крышу административного здания на площади более 400 кв.м. Образовалась угроза распространения огня на производственные помещения и резервуары с маслом, - отмечают в пресс-службе спасателей. В общем пожар тушили 30 бойцов ДСНС и было привлечено 11 единиц специальной техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный ущерб.\r\n"Как американские горки": кропивничан сняли видео экстремальной поездки в маршрутке. Об этом докладывает "Утренний город". Видео во время поездки в маршрутном такси № 284 города Кропивницкого, которое везет пассажиров по проспекту Индустриальном до 101-го микрорайона по практически разрушенной дороге. В это время пассажиров качает и подбрасывает, как на аттракционе "американские горки". Некоторые водители выбирают наименее опасный вариант и выезжают на газон. Остальные преодолевает ямы, выезжая на встречную полосу. Кроме опасности, которой подвергаются пассажиры и водители, в этом районе существует еще одна проблема - антисанитария. Водители фур в ожидании своей очереди на разгрузку засоряют обочину остатками пищи, бытовым мусором и продуктами жизнедеятельности. Руководство "Креатива" и полицейские патрули на эти нарушения не реагируют.\r\nНачальник управления Андрей Максюта в одном из предыдущих интервью заверил, что с этим явлением активно борются, но без полиции руки специнспекции связаны.\r\nВодный патруль задержал браконьера с крупным уловом. Об этом сообщает "Днепр Час". 22 мая, около 5 часов утра во время патрулирования в Подгородном полицейские роты по обслуживанию водных объектов заметили на берегу реки Самара мужчину с мешками. Патрульные решили проверить его. Как оказалось у 42-летнего мужчины в мешках было 4 жилковые сети и свежевыловленная рыба. В частности, 180 карасей, 2 сазана и 4 судака. Полицейские вызвали рыбинспектора, который подсчитал, что убытки составили более 5700 гривен. Поскольку в действиях мужчины виделись признаки уголовного преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом), на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу речного порта Амур-Гавань.\r\nВ плену стихии: Ровенские села уходят под воду. Об этом докладывает "Ого". За минувшие сутки спасатели ДСНС в Ровенской в 5 населенных пунктах оказывали помощь по откачке воды.\r\nВ 5 населенных пунктах по Ровенской спасатели оказывали помощь по откачке воды с 20 домовладений, а именно: пгт Рокитное Рокитновского района по ул. Заречная с 9 подтопленных домохозяйств, с. Масевичи Рокитновского района по ул. Пригородная и ул. Набережная, с 7 подтопленных домохозяйств, с. Белка Березновского района по ул. Победы, с 1 подтопленного домохозяйства, пгт Владимирец по ул. Гагарина и ул. Школьная, оказания помощи по откачке воды с 2 подтопленных домохозяйств, а также г.. Березно по ул. Черновола оказания помощи по откачке воды с 1 подтопленного домохозяйства.\r\nИз-за дождей на Закарпатье началось наводнение. Об этом сообщает "Фраза". Дожди, обрушившиеся на Закарпатье в последние дни, привели к поднятию уровня воды в местных реках. Как выяснили журналисты "Фразы", местных жителей пугают наводнением. Грозовые дожди на Закарпатье продолжаются. По прогнозу синоптиков, осадки тут сохранятся до конца недели. В области уже подтопило десятки домов, также обрушены некоторые мосты. Отдельные участки дорог, особенно горные, заблокированы. Местные спасатели, тем временем, призывают людей готовиться к худшему.\r\nАборт в домашних условиях привел к смерти сумчанки. Об этом сообщает "Ваш шанс". В Сумах 30-летняя женщина из ромской общины самостоятельно попыталась сорвать беременность. К медикам не обращалась - все сделала дома. Уже через несколько дней ей стало плохо, она обратилась в больницу, но там ее спасти не смогли. "По предварительным данным, это было прерывание беременности в домашних условиях. По словам женщины, 5 дней назад она принимала медицинские препараты для того, чтобы спровоцировать выкидыш", - рассказала и.о. главного врача Сумской городской больницы №5 Наталья Пирятинская.\r\nПод Днипром пронесся смерч. Об этом сообщает "Наше місто". Очень редкое для Днепропетровской области явление зафиксировала местная жительница в с. Богуслав Павлоградского района. В тот вечер шел мелкий дождь. Эксперт говорит, что на видео не просто облако — это микросмерч. "На видео не видно, чтобы воронка закручивалась, перемещалась. также не видно, чтобы в ней были какие-то предметы. скорее всего, эта воронка не достигала земли. Действительно, смерчи возникают при низкой атмосфере, как у нас сейчас, в теплый период, при влажности, разнице атмосферного давления. просто облако так себя не ведет", — комментирует начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак. "Такие явления, как смерчи, в связи с глобальным потеплением возникают на территориях, где их раньше не было. Например, на Волыни это связанно с интенсивным прогреванием местности. Сильные вихри такой структуры возникают на атмосферных фронтах, которые формируются в процессе адвекции (перемещения) теплого и влажного воздуха на фоне вторжения арктических масс. Этот вихрь работает, как электрический генератор. Однако природа смерчей до конца не изучена, потому что аппаратура не выдерживает такие условия. Кстати, в Украине отсутствуют нормативные документы, поэтому даже нагрузка от смерчей на разные объекты не определена", – рассказал метеоролог Василий Гринчак.\r\nВ Херсоне обнаружили "вход в параллельный мир": может угодить каждый. Об этом сообщает "Гривна". Жительница Херсона Анна обнаружила посреди проезжей части "бездну". Этот вход в "паралелльный мир" открылся в одном из районов города. Херсонка опубликовала видео этого громадного отверстия на дороге. "Посреди дороги провал в бездну!!! Стеклотара", - написала Анна. Яма действительно неприятно впечатляет, причем, судя по изображению, она может еще увеличиться при малейшей нагрузке. К примеру, при наезде на нее автомобиля, края обвалятся, и туда полетит машина вместе с людьми. В темное время суток и пешеход может угодить в этот подземный ход, и без травм тут не обойтись. Херсонцы хотя и привыкли к ужасным дорогам, но эта яма их поразила своей глубиной. "Загляните, может там без виз в Америку" "Тоннель под миром" А другие волнуются, что могут пострадать люди и просят хотя бы ветку воткнуть в отверстие: "А ночью? Может оглоблю установить?" Самый дельный совет дал херсонец, который порекомендовал вызвать полицию, рассказав о подобном случае: "Парень заметил обвал крайней правой полосы, вызвал полицию и ждал их. Полиция приехала, зафиксировали, вызвали коммунальщиков. Парень уехал, а полиция дождалась коммунальщиков, которые в свою очередь оградили место обвала".\r\nМайская молния убила в корову в Николаевской области. Об этом сообщают "Николаевские новости". Прокатившиеся по Николаевской области ливни с грозами нанесли немалый ущерб в Николаевской области. Так, в Черной лощине возле села Прибугское Витовского района удар молнии сразил наповал корову. Случилось это во время утренней грозы, сообщила сельский староста села Лиманы Наталия Панаший.