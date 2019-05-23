Руководитель консалтинговой компании Karyzhsky Communications Максим Карижский высказал мнение о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ), возможном объявлении дефолта и вариантах преодоления экономического кризиса.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Миссия МВФ заехала в Украину всего лишь на денек и программу сотрудничества пересматривать не собирается, а это означает, что транш пока что отменяется. Украинцев не первый раз пугают страшным словом "дефолт", и обычно политики готовы пойти на все, чтобы избежать этого неприятного происшествия. Но стоит ли правительству Украины следовать всем советам МВФ и влезать в долговую яму только ради избежания дефолта? К нашему везению, Украина – не первая страна, задающаяся этим вопросом. Мы имеем шанс изучить опыт других стран в решении этой дилеммы.

Страны объявляли дефолты начиная уже с XVI века, как только денежные отношения начали напоминать современную модель. Мало кто знает, но с XVI и по XVII век Испания пережила 14 дефолтов, а Франция закончила XVIII век с 4 дефолтами. Наше столетие тоже уже успело отметиться несколькими громкими дефолтами в Греции, Аргентине, Эквадоре, Молдове и даже Исландии. Некоторые страны из этого списка могут стать для нашей страны интересным примером.

Но для начала следует отказаться от подмены понятий и не путать дефолт с банкротством. Дефолт - это отказ должника выплачивать свой долг, а банкротство - юридическое подтверждение о невозможности должника обслуживать свои долги. Правительство может объявить дефолт, даже если деньги для кредиторов есть; власть просто может счесть целесообразным направить эти деньги на другие цели.

Объявление страной дефолта всегда сопровождается экономическими сложностями, которые могут привести как к ухудшению состояния страны, так и к оздоровлению экономики. Первым делом при объявлении неплатежеспособности перед кредиторами падает курс национальной валюты, что непременно ведет к разорению банков, потерям вкладов, увеличению безработицы и так далее. Звучит страшно, но здесь есть и другая сторона медали. Дело в том, что вместе с падением валюты удешевляются национальные товары для внешнего покупателя, что ведет к увеличению спроса и созданию новых рабочих мест.

Дефолт - это также эффективный стимул прекратить зависимость экономики от внешнего финансирования. Поскольку производство, которое зависит от внешних факторов, останавливается, а потребность в продовольствиях и сырье остается, то приходиться задействовать внутренние ресурсы. Таким образом, восстанавливаются ранее вытеснены иностранными конкурентами предприятия и происходит перестройка всей экономики государства.

Именно так и произошло в Исландии после того, как страна в 2008 объявила дефолт и отказалась выплачивать долги Великобритании и Голландии. Национальная валюта Исландии упала на 85%, несколько банков разорились. Стране угрожали изоляцией. Но уже через несколько лет государство вернулось в докризисное состояние. Сейчас же Исландия обосновалась в числе лучших стран для ведения бизнеса.

Конечно же, репутация страны несет ущерб на международной арене, как это произошло с Исландией. Но в то же время "сэкономленные" средства, которые должны были пойти на обслуживание госдолга, правительство может направить на решение внутренних проблем и дофинансировать ранее обделенные сферы.

Стало быть, нет худа без добра.

Тем не менее, политические лидеры стран продолжают бояться дефолта как огня. Греция даже скрывала реальные масштабы госдолга страны, чтобы не приводить население в панику. Но когда ситуация дошла до критической точки в 2009 году, стране пришлось обратиться за помощью к МВФ. Лишь в этом году фонд объявил о выходе страны с кризиса. Но Греции все равно придется следовать условиям МВФ и выплатить ранее полученные кредиты до 2032 года.

В отличие от Украины и Исландии Греция иным путем пойти бы не смогла, поскольку государство является членом Евросоюза и не имеет собственной валюты. Поэтому дефолт Греции означал бы кризис для всего Европейского Союза (ЕС). Но так как Исландия не является членом ЕС, ей было легче девальвировать свою валюту и восстановиться после кризиса.

Быстрое восстановление после дефолта 2001 года наблюдалось и в Аргентине. К кризису страну привела неолиберальная политика самого же Международного валютного фонда, поэтому следующие четыре года после дефолта страна полностью отказалась от сотрудничества с МВФ и не выплачивала вообще никаких должностных обязательств. В стране началась проводиться экономическая политика, нацеленная на развития собственной промышленности и внутреннего рынка. Таким образом, Аргентине удалось преодолеть экономический кризис, привлечь инвесторов и добиться роста ВВП.

Из вышеизложенного можно заключить, что оглашение дефолта при определенных условиях и при определенной экономической стратегии может оздоровить национальную экономику и даже вызвать рост ВВП. Но прежде всего это эффективный, хоть и довольно болезненный способ для страны "начать все с чистого листа", а не перекладывать ответственность по выплате долгов на молодое поколение. Но для подобной "исландской модели" необходима полноценная и экспертная дискуссия в масштабах страны и максимально подходящие под дефолт внутренние причины. Некая точка невозврата в экономике, когда дефолта уже не избежать. А человек, который сможет осуществить "исландскую модель" в Украине, наверное, попадет в историю.