Руководитель консалтинговой компании Karyzhsky Communications Максим Карижский высказал мнение о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ), возможном объявлении дефолта и вариантах преодоления экономического кризиса.\r\nОб этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nМиссия МВФ заехала в Украину всего лишь на денек и программу сотрудничества пересматривать не собирается, а это означает, что транш пока что отменяется. Украинцев не первый раз пугают страшным словом "дефолт", и обычно политики готовы пойти на все, чтобы избежать этого неприятного происшествия. Но стоит ли правительству Украины следовать всем советам МВФ и влезать в долговую яму только ради избежания дефолта? К нашему везению, Украина – не первая страна, задающаяся этим вопросом. Мы имеем шанс изучить опыт других стран в решении этой дилеммы.\r\nСтраны объявляли дефолты начиная уже с XVI века, как только денежные отношения начали напоминать современную модель. Мало кто знает, но с XVI и по XVII век Испания пережила 14 дефолтов, а Франция закончила XVIII век с 4 дефолтами. Наше столетие тоже уже успело отметиться несколькими громкими дефолтами в Греции, Аргентине, Эквадоре, Молдове и даже Исландии. Некоторые страны из этого списка могут стать для нашей страны интересным примером.\r\nНо для начала следует отказаться от подмены понятий и не путать дефолт с банкротством. Дефолт - это отказ должника выплачивать свой долг, а банкротство - юридическое подтверждение о невозможности должника обслуживать свои долги. Правительство может объявить дефолт, даже если деньги для кредиторов есть; власть просто может счесть целесообразным направить эти деньги на другие цели.\r\nОбъявление страной дефолта всегда сопровождается экономическими сложностями, которые могут привести как к ухудшению состояния страны, так и к оздоровлению экономики. Первым делом при объявлении неплатежеспособности перед кредиторами падает курс национальной валюты, что непременно ведет к разорению банков, потерям вкладов, увеличению безработицы и так далее. Звучит страшно, но здесь есть и другая сторона медали. Дело в том, что вместе с падением валюты удешевляются национальные товары для внешнего покупателя, что ведет к увеличению спроса и созданию новых рабочих мест.\r\nДефолт - это также эффективный стимул прекратить зависимость экономики от внешнего финансирования. Поскольку производство, которое зависит от внешних факторов, останавливается, а потребность в продовольствиях и сырье остается, то приходиться задействовать внутренние ресурсы. Таким образом, восстанавливаются ранее вытеснены иностранными конкурентами предприятия и происходит перестройка всей экономики государства.\r\nИменно так и произошло в Исландии после того, как страна в 2008 объявила дефолт и отказалась выплачивать долги Великобритании и Голландии. Национальная валюта Исландии упала на 85%, несколько банков разорились. Стране угрожали изоляцией. Но уже через несколько лет государство вернулось в докризисное состояние. Сейчас же Исландия обосновалась в числе лучших стран для ведения бизнеса.\r\nКонечно же, репутация страны несет ущерб на международной арене, как это произошло с Исландией. Но в то же время "сэкономленные" средства, которые должны были пойти на обслуживание госдолга, правительство может направить на решение внутренних проблем и дофинансировать ранее обделенные сферы.\r\nСтало быть, нет худа без добра.\r\nТем не менее, политические лидеры стран продолжают бояться дефолта как огня. Греция даже скрывала реальные масштабы госдолга страны, чтобы не приводить население в панику. Но когда ситуация дошла до критической точки в 2009 году, стране пришлось обратиться за помощью к МВФ. Лишь в этом году фонд объявил о выходе страны с кризиса. Но Греции все равно придется следовать условиям МВФ и выплатить ранее полученные кредиты до 2032 года.\r\nВ отличие от Украины и Исландии Греция иным путем пойти бы не смогла, поскольку государство является членом Евросоюза и не имеет собственной валюты. Поэтому дефолт Греции означал бы кризис для всего Европейского Союза (ЕС). Но так как Исландия не является членом ЕС, ей было легче девальвировать свою валюту и восстановиться после кризиса.\r\nБыстрое восстановление после дефолта 2001 года наблюдалось и в Аргентине. К кризису страну привела неолиберальная политика самого же Международного валютного фонда, поэтому следующие четыре года после дефолта страна полностью отказалась от сотрудничества с МВФ и не выплачивала вообще никаких должностных обязательств. В стране началась проводиться экономическая политика, нацеленная на развития собственной промышленности и внутреннего рынка. Таким образом, Аргентине удалось преодолеть экономический кризис, привлечь инвесторов и добиться роста ВВП.\r\nИз вышеизложенного можно заключить, что оглашение дефолта при определенных условиях и при определенной экономической стратегии может оздоровить национальную экономику и даже вызвать рост ВВП. Но прежде всего это эффективный, хоть и довольно болезненный способ для страны "начать все с чистого листа", а не перекладывать ответственность по выплате долгов на молодое поколение. Но для подобной "исландской модели" необходима полноценная и экспертная дискуссия в масштабах страны и максимально подходящие под дефолт внутренние причины. Некая точка невозврата в экономике, когда дефолта уже не избежать. А человек, который сможет осуществить "исландскую модель" в Украине, наверное, попадет в историю.