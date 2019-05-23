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23 мая 2019, четверг, 16:42 454
Экономика 2019-05-23T16:52:50+03:00
Українські Новини
Я против законопроекта о переносе запуска энергорынка, – нардеп

Я против законопроекта о переносе запуска энергорынка, – нардеп

Артур Мартовицкий. Фото: facebook.com/martovitskiy
Артур Мартовицкий. Фото: facebook.com/martovitskiy

Депутат Верховной Рады Украины, член парламентского комитета во вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Артур Мартовицкий (фракия "Оппозиционный блок") раскритиковал инициативу ряда народных депутатов о переносе запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Законопроект №10318 о переносе сроков введения нового рынка электроэнергии, зарегистрированный моими коллегами по парламентскому комитету Домбровским и Пидлесецким, я не поддерживаю. И вот почему - формально законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца (с 1 июля на 1 октября), но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Подобное мы уже проходили с аналогичным законом, принятым еще в 2013 году", - написал парламентарий.

По словам народного депутата, заявление авторов законопроекта о якобы сложившейся негативной ситуации с отставкой правительства, роспуском Верховной Рады, внеочередными парламентскими выборами и т.д. полностью противоречат самой идее нового рынка электроэнергии, "который должен освободить энергетиков от бремени подобных политических условий".

"К энергетике пора прекратить относится как к феодальному наделу, которым может распоряжаться как заблагорассудится любой пришедший к власти чиновник. Нужно понять главное – энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине, которая нуждается в цивилизованном рынке, сильной энергетике и больших инвестициях. И политические обстоятельства – это отнюдь не те факторы, которые должны заставить страну отказаться от выбранного пути модернизации по европейскому образцу", - подчеркнул Мартовицкий.

Как сообщалось, народные депутаты Лев Пидлисецкий ("Самопомощь") и Александр Домбровский ("Блок Петра Порошенко") подготовили законопроект о переносе срока запуска нового рынка на 3 месяца. При этом сам председатель комитета уже заявил, что готов отозвать законопроект, если Кабинет Министров Украины возьмет на себя ответственность и примет все необходимые документы.

22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. "Речь идет о возложении специальных обязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - сообщили в правительстве.

Напомним, на 1 июля 2019 года запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет Европейского Союза. А от своевременности запуска зависит, получит ли страна макроэкономическую помощь в размере 500 млн евро.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Электроэнергия Новый рынок электроэнергии Артур Мартовицкий Законопроект №10318

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