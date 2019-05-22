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22 мая 2019, среда, 19:15 84
Происшествия 2019-05-22T19:16:04+03:00
Українські Новини
Масштабный пожар возле АЗС и девятиэтажки вспыхнул в Хмельницком

Масштабный пожар возле АЗС и девятиэтажки вспыхнул в Хмельницком

22 мая в Хмельницком вспыхнул масштабный пожар на складе с автомобильными покрышками.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

"В 11:12 поступило сообщение о пожаре состава автомобильных покрышек, расположенного на проспекте Мира. По повышенному номеру вызова к месту пожара прибыли 8 подразделений ГосЧС", - сказано в сообщении.

На момент прибытия первых подразделений огонь охватил около 200 кв. м складских помещений. Существовала угроза того, что пламя перебросится на соседние здания, припаркованные автомобили и автозаправочную станцию ​​с бензином и сжиженным газом, расположенную на расстоянии 30 м от склада. Кроме того, в 20 м от места происшествия находился 9-этажный жилой дом.

"Из-за чрезмерной задымленности спасателям пришлось работать в составе звеньев газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать в 11:40 и окончательно ликвидировать в 12:10, а также предотвратить дальнейшее распространение пламени, не допустив возможного опрокидывания огня на территорию АЗС", - сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 57 человек личного состава на 8 единицах пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания выясняется. Травмированных и погибших во время пожара не было.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Хмельницком горела школа.

В 2018 ночью из-за пожара в хмельницком общежитии эвакуировали десятки студентов.

Ранее в Киеве загорелась многоэтажка: пожарные не смогли подъехать из-за припаркованных авто.

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