Машин нет, одни корабли: сильный ливень затопил дороги в Каменском. Об этом сообщает "Наше місто". В Каменском идет сильный ливень, из-за которого автодороги больше напоминают каналы. Даже почищенные ливневки не справляются с потоками воды.

В Днипре водитель пытался "развести" полицейских. Об этом сообщает "Днепр Час". Патрульные неоднократно подавали команды остановиться, но мужчина требований инспекторов не выполнял. Вскоре он остановился на улице Бельгийской. После этого водитель длительное время отказывался предоставлять документы для проверки. Во время общения инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили мужчине пройти освидетельствование, но он отказался, а потом пытался убежать. 52-летнему водителю это не удалось. Полицейская догнала и остановила его. Последний же начал утверждать, что он вообще прохожий, и не реагировал на требования патрульных вернуться к авто. В результате мужчину задержали, доставили в отделение полиции, чтобы установить его личность, и составили на него соответствующие административные материалы, а именно: протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и постановление по ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без соответствующих документов). Напоминаем, что согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях патрульные уполномоченные задерживать лиц, нарушивших правила дорожного движения и не выполняют законные требования полицейского.

В Чаплинском районе ребенок оказался в западне и звал на помощь. Об этом сообщает "Гривня". Жители Херсонщины зачастую попадают в чрезвычайные ситуации. И выйти из затруднительного, а иногда и очень опасного положения помогают херсонские спасатели. Так, вчера пожарно-спасательные подразделения дважды оказывали помощь населению. В первом случае они вызволяли херсонца, который оказался в плену собственной квартиры. Около полудня спасателей вызвали на улицу Кольцова, где произошел инцидент. Сотрудники аварийно-спасательной части выехали на место и выяснили, что в квартире одной из многоэтажек города находится херсонец, который требует медицинской помощи. Спасатели с помощью специальных инструментов открыли двери, и помогли медикам транспортировать больного к скорой помощи. А через час чаплинские спасатели уже спешили на помощь маленькой девочке. Ребенок оказался в западне и звал на помощь. Прибыв на место, пожарные совместно с представителем полиции установили, что девочка заблокирована на балконе двухэтажного дома, дверь балкона была заперта, а родителей дома не было. По трехколенной стремянке спасатели попали на балкон и с помощью специализированного оборудования открыли дверь и освободили малышку, которая благополучно вернулась обратно в квартиру.

В Лебедине сожгли магазин и аптеку, которые принадлежат семье мэра. Об этом сообщает "Ваш шанс". Сожженные аптека и магазин принадлежат семье мэра Лебедина Александру Баклыкову. Эту информацию подтвердила и начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова. По ее словам, в 3.58 сработала сигнализация в аптеке и магазине. Правоохранители, которые выехали на места, обнаружили разбитые окна, а помещения внутри были политы зажигательной смесью, которую подожгли. Как сообщали спасатели, 22 мая в 4.00 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании в помещении аптеки на ул. Карпова в Лебедине. На место происшествия были направлены спасатели. В 4.17 возгорание локализовали, а в 4.40 - полностью ликвидировали. В результате пожара повреждены два окна, дверь, два шкафа, холодильник, лекарственные препараты. В этот же день, также около 4.00 на ул. 19 Августа случайные прохожие обнаружили задымление в неэксплуатируемом здании бывшего магазина. Спасателям пожар удалось локализовать в 4.14 и ликвидировать в 5.04. В результате пожара повреждены два окна и трое дверей.

В Бердянске появился… железный тираннозавр. Об этом сообщает "Миг". Умельцы из Бердянского машиностроительного профессионального лицея – вместе со своим наставником, известным кузнецом Александром Шапошником, принимали участие в международном фестивале "Праздник кузнецов" в Ивано-Франковске. А, вернувшись домой, Александр начал работать над воплощением в жизнь своей новой идеи – железной скульптуры тиранозавра. "У меня было много обрезков метала, я думал, куда их деть и решил сделать тирекса", — рассказал он о своей работе pro.berdyansk. Увидеть его можно будет на фестивале "Сталева хвиля", который откроется в Бердянске 21 июня.

В городе Николаеве после дождика - опять потоп. Об этом сообщают "Николаевские новости". Сегодняшний утренний дождь в городе Николаеве дал красноречивую оценку работы чиновников жилищно-коммунального хозяйства.

Ночью в Киеве массово горели автомобили. Об этом сообщила "Фраза". Ночью вторника, 21 мая, на проспекте Академика Глушкова, 9д в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты "Фразы", тут сожгли пять автомобилей. Как передает "Информатор", прямо во дворе одного из домов полыхали машины Nissan Micra, Daewoo Lanos, Mercedes E 220, Mitsubishi ASX и BMW. По словам очевидцев, огонь вспыхнул под Mercedes, после чего перекинулся на другие авто. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие спасатели потушили машины. Четыре из них – Nissan, Daewoo, Mercedes и Mitsubishi – полностью сгорели.

В центре Николаева сошлись в один сразу три крестных хода. Об этом сообщает "Новости N". В центре Николаева прошел крестный ход. Как известно, сегодня православные отмечают День Святого Николая — самого почитаемого из всех святых. В Николаеве этого святого чтут еще и по другой причине — его считают покровителем города корабелов. Несмотря на обрушившийся с утра дождь, в праздничном шествии приняло участие несколько сотен верующих. Возглавлял шествие митрополит Николаевский и Очаковский Питирим. Во главе колонны шли священнослужители с хоругвями и иконами. Пел церковный хор. Крестный ход стартовал от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного на улице Лягина, и проследовал к памятнику Святому Николаю в Каштановом сквере. Здесь к основному крестному ходу присоединились участники шествия, двигавшегося со стороны Свято-Никольского Собора, что на углу Никольской и Фалеевской. Объединенный крестный ход вышел на главную улицу города — Соборную (Советскую), и направился к часовне Святого Николая, возвышающуюся над спуском к реке Ингул. К нему присоединились участники епархиального крестного хода, совершающего в эти дни паломничество по святыням Николаевской области. Далее общая колонна прошла к поклонному кресту, установленному на верхней Набережной в честь 2000-летия Рождества Христова. Затем проследовали к памятнику вице-адмиралу Степану Макарову на Флотском бульваре — одному из самых выдающихся уроженцев города корабелов. Подходя к очередному памятному месту, колонна собиралась в полукруг и проходил молебен. Батюшки читали молитвы и отрывки из Евангелия. Как праздник 22 мая отмечается давно. В этот день состоялось перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари (Италия) в 1087 году.

Западные области Украины подтопило за сильных ливней. Об этом докладывает "Главком". В частности, в Ивано-Франковской области подтоплено 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск. В г. Тысменица и с. Пидпечары Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей из места перелива воды. Уровень воды постепенно спадает. Осадков не наблюдается. Во Львовской области, по информации ДСНС, подтоплено 5 домохозяйств в 4 населенных пунктах Жовковского района. От ДСНС для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 1 ед. тех. и 4 чел. в/с. С начала работ подразделениями ДСНС осуществлено 14 выездов для оказания помощи населению, откачан 861 м. Куб. воды, привлекалось 12 ед. техники, 13 мотопомп и 51 чел. в/с. На территории области осадков не наблюдается. В Хмельницкой области подтоплено два домохозяйства в Хмельницком и Дунаевецкого районах. От ДСНС для откачки воды и оказания помощи населению привлечены 2 ед. тех. и 6 чел. в/с.

С начала работ подразделениями ДСНС откачан 5 тыс. 440 м. Куб. воды, привлекалось 74 ед. тех., 65 мотопомп и 265 чел. в/с. На территории области осадков не наблюдается. В Ровенской области подтоплено семь домохозяйств в Рокитновском и Березовском районах. От ДСНС для откачки воды и оказания помощи населению привлечено

8 ед. тех., 7 мотопомп и 15 чел. в/с. С начала работ подразделениями ДСНС видкачено 180 м. Куб. воды, привлекалось 14 ед. тех. и 52 чел. в/с. На территории области осадков не наблюдается. В Закарпатской области подтоплены четыре домохозяйства, 305 га сельскохозяйственных угодий, повреждены мостовой переход, разрушено 230 метров береговых в Иршавском и Хустском районах. На территории области 22 мая наблюдается умеренный дождь. Ранее сообщалось, что в Украине вследствие значительных и сильных дождей 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках.