Джонни Депп заявил, что его бывшая напивалась и избивала его

Джонни Депп опроверг обвинения своей бывшей жены Эмбер Герд, которая ранее заявляла, что актер ее бил. По словам Деппа, это он, а не она стал жертвой насилия в их отношениях, сообщает "BBC Украина".

В судебном иске актер требует от бывшей жены компенсацию в $50 млн долларов за клевету.

Актер, среди прочего, уверяет, что Эмбер Герд "нарисовала себе синяки".

"Я категорически отрицал обвинения со стороны госпожи Герд с тех пор, как она озвучила их в мае 2016 и буду отрицать это всю жизнь", - заявил Депп.

Адвокат Эмбер Герд, в свою очередь, уже отверг обвинения в адрес его клиентки.

Актер начал подготовку иска о клевете после того, как в декабре издание The Washington Post опубликовало материал, где Эмбер Герд рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

"Я никогда не совершал насилия ни над госпожой Герд, ни над любой другой женщиной. Это она была преступником, а я жертвой. Смешивая выписанные по рецепту амфетамины и безрецептурные препараты с алкоголем, она неоднократно совершала акты насилия против меня. Часто это происходило с участием третьих лиц, и в отдельных случаях мне наносились телесные повреждения", - говорит Депп.

Адвокат госпожи Эмбер Герд рассказал журналу People: "Доказательства в этом деле очевидны: Джонни Депп неоднократно бил Эмбер Герд", - говорит он.

Джонни Депп и Эмбер Герд начали встречаться в 2011 году - после того, как вместе сыграли в фильме Брюса Робинсона "Ромовый дневник". Они поженились в феврале 2015 года.

Через 15 месяцев брака Герд подала на развод и объяснила свое решение "непримиримыми разногласиями".

Юристы актрисы заявили, что в течение ее непродолжительного брака с Деппом она жила в страхе, поскольку он не раз распускал руки во время семейных ссор. Впрочем, как отмечалось в заявлении, Герд "не обращалась в полицию, чтобы не навредить карьере Джонни".

На судебных слушаниях в мае 2016 Герд обвинила Деппа в нападении: по словам актрисы, во время ссоры мужчина швырнул в нее мобильный телефон.

Близкие и друзья Деппа возмутились "наглой ложью" Герд. Уже в августе актеры договорились об условиях развода и заявили, что не хотели причинить друг другу физического или эмоционального вреда.

"Наши отношения были очень страстными и иногда беспокойными, но всегда полными любви", - говорилось в совместном заявлении актеров.

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