Финансовый лизинг имеет большой потенциал развития, - лизингодатели

Лизингодатели полагают, что финансовый лизинг имеет большой потенциал развития в Украине.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

"Рынок финансового лизинга очень стремительно развивается… Долгое время он был в тени тех процессов, которые происходили в стране. На базе устаревшего законодательства он активно развивался", - сказал Александр Залетов - член Нацкомфинуслуг.

По его данным, темпы роста финлизинга в последние годы составил около 80-90% к предыдущим периодам.

При этом член Нацкомфинуслуг добавил, что рынок финлизинга в Украине работает не в рознице, а преимущественно в корпоративном секторе.

"Для того, чтоб развивался розничный рынок – необходимы законодательные предусловия. Разработан законопроект, который более 2 лет находится на рассмотрении парламента… Проблема в том, что недостаточно выпусков облигаций лизинговых компаний, кредиты достаточно дороги для лизинговых компаний. Проблема лежит не только в плоскости лизинговых компаний и их потребителей, а и в фондировании", - добавил чиновник.

Елена Онищук - руководитель проектов и программ департамента стратегии и реформированию Национального банка Украины добавила, что рынок финлизинга имеет перспективы, но он еще на стадии становления.

"Мы ожидаем его стремительное развитие, которого пока мы не видим. Банковская система не очень пользуется этими услугами. Рынок лизинга необходимо развивать, как для МСБ, так и международный лизинг", - сказала она.

Представитель НБУ добавила, что информативность населения о финансовом лизинге остается на очень низком уровне.

Марина Масич - генеральный директор Ассоциации лизингодателей Украины, также сообщила, что рынок финлизинга растет 80% от квартала к кварталу.

"Физлица более активно привлекаются и это направление очень перспективно. Рынок корпоративного лизинга очень активно развивается. Потенциал чрезвычайно большой. Среди проблем – низкая информативность населения и фондирование компаний", - сказала она.

При этом Игорь Гриценко - начальник управления лизинговых операций ТАСкомбанка, сообщил, что банк имеет существенный рост, в два раза, портфеля лизинга.

"Это финансирование железнодорожных вагонов. Были кейсы по 50 и по 100 вагонов. В этом году планируем увеличить портфель лизинговых операций в два раза до 500 млн гривен и за счет вагонов в том числе", - сказал банкир.

Владимир Руденко - начальник управления финансового лизинга ПУМБ, сообщил, что в прошлом году банк вышел на рынок и за 2018 год было оформлено продажей на 159 млн гривен.

"Мы определили для себя железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и безусловно альтернативная энергетика, медицина и ИТ-отрасли. Мы планируем развивать эти направления", - добавил банкир.

Максим Зинченко - начальник управления финансового лизинга департамента МСБ Укргазбанка сообщил, что Укргазбанк сам продукт лизинга ввел с декабря 2017 года.

"За 2018 год мы подписали контрактов более чем на 1 млрд гривен", - сообщил банкир.

По его словам контракты были подписаны по коммерческой и коммунальной технике в том числе.

"В этом году планируем делать акцент на медицину, альтернативную энергетику", - добавил он.