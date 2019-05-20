Новости дня: Зеленский принял присягу и распустил Раду

Зеленский стал президентом. Инаугурация прошла спокойно, без конфузов, которые сопровождали Януковича и Порошенко. Самый большой ляп Зеленский даже не заметил. Офицер за его спиной уронил с бархатной подушки удостоверение президента. Но быстро его поднял.

Прямо в Раде Зеленский заявил в лицо народным депутатам, что распустит их никчемный парламент. Для этого зовет на консультации лидеров фракций уже завтра в 10:00. Полный текст инаугурационной речи можно прочитать здесь. Так жестко с парламентариями не говорил еще никто. Зеленский пообещал мир на востоке. Дважды переходил на русский язык. И поставил на место главного парламентского "задираку" - нардепа Ляшко.

На Банковую Зеленский пошел пешком. И по дороге попросил нашего журналиста обращаться к нему "просто Владимир", а не традиционно по имени-отчеству. После прихода Зеленский открыл улицу Банковую для прохода граждан. Которая была перекрыта во времена Порошенко.

Сотрудники Банковой допустили 2 обидных ляпа. Опубликовали домашний адрес президента. И "украинизировали" его 6-летнего сына.

Депутат Рады Ларин под собственный аккомпанемент исполнил прощальную песню уходящим чиновникам. Послушать ее можно здесь.

Зеленский опубликовал свою декларацию о доходах, в которой обнаружилась вилла в Италии.

В то же время, синоптики обещают, что после понедельника погода в большинстве областей Украины ухудшится. Обещают похолодание и дожди с грозами.