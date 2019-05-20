Прообраз честного и порядочного президента Голобородько будет воплощен в жизнь, – дипломат Ладный

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший руководитель Главного управления Государственного протокола и церемониала Администрации Президента Украины Юрий Ладный высказал свое мнение об инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

Инаугурация Президента Зеленского прошла, по моему глубокому убеждению, с соблюдением всех необходимых формальностей. Как говорят, по протоколу. Выдержаны все предусмотренные законодательством нормы – новоизбранный президент прибыл на торжественное заседание Верховной Рады Украины, принял присягу на верность украинскому народу, ему вручили президентские клейноды. И никто теперь не сможет сказать, что новый Президент пренебрег какими-либо законодательными нормами.

Владимир Зеленский держался хорошо. Вместе со всеми присутствующими пел государственный гимн. Много улыбался и не отводил глаза, выглядел очень уверенно.

Новоизбранный глава государства имел прекрасный внешний вид. Деловой однобортный костюм темно-синего цвета безупречно сидел на нем. В тон был подобран и галстук. Обращаю внимание, что и манжеты рубашки правильно выступали из рукавов пиджака, чем всегда пренебрегал бывший Президент Петр Порошенко.

Импонирует той факт, что Зеленский прибыл пешком к зданию Рады, а не на бронированном черном Mercedes-Benz. Подходил к простым людям и здоровался с ними.

После вступления в конституционные полномочия уже в качестве полноправного главы государства, а не новоизбранного Президента, выступил с инаугурационным обращением к украинской нации, где очертил основные приоритеты своей работы на время президентской каденции, а именно – наведение порядка в социально-экономических сферах жизни, медицине, тарифах, дорогах и прочее. Те посылы, на которых акцентировал внимание Владимир Зеленский, безусловно, призваны объединять общество, "сшивать" нашу страну и развивать экономику. Прекращение огня на Донбассе Зеленский правильно выделил как основную задачу на ближайшее время, но не в ущерб утрате наших территорий.

Президент заявил, что распускает Раду нынешнего созыва, а также призвал депутатов до окончания срока их полномочий, в частности, принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, уволить на этом этапе со своих должностей главу Службы безопасности Украины, министра обороны и генерального прокурора. Также призвал правительство уйти в отставку.

Очень позитивным, по моему мнению, является обращение Зеленского к чиновникам – нынешним и будущим – не размещать его портреты в рабочих кабинетах, так как образ президента – это не икона.

Все это дает нам еще один уверенный шанс говорить о том, что тот прообраз честного и порядочного президента Голобородько из известного сериала, за которого, в том числе, проголосовала значительная часть украинского общества, разочаровавшаяся в персоне Порошенко и иже с ним, будет воплощен в жизнь. Обращаю внимание, что около 74% всего населения Украины высказались за серьезные изменения в стране, за искоренение коррупции, борьбу с бедностью и выведение страны из кризиса. Очень надеемся, что так и произойдет.

Тот факт, что инаугурацию посетило такое большое количество иностранных лидеров, является красноречивым доказательством того, что мировое сообщество готово и желает развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной во главе с Владимиром Зеленским. Характерно, что такая масштабная международная поддержка была оказана новоизбранному Президенту несмотря на очень сжатые сроки, отведенные на подготовку к инаугурации. Это все говорит об огромном кредите доверия президенту Зеленскому не только со стороны 3/4 проголосовавших за него во 2-м туре украинских граждан, но и наших иностранных друзей, партнеров и соседей.