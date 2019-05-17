Новости дня: Чиновники Порошенко разбегаются, Зе собирает больших гостей на инаугурацию

Чиновники режима Порошенко покидают свои посты. Александр Турчинов, Игорь Райнин, Павел Климкин, Ирина Луценко подали в отставку. Но спокойной жизни им в ближайшее время не стоит ждать. Суд хочет запретить выезд из Украины самому Петру Порошенко, Владимиру Гройсману, Андрею Парубию, Андрею Коболеву, депутатам, членам правительства. В общем – 180 чиновникам Порошенко.

Кстати, в украинских тюрьмах оказались вакантными 57 тыс. свободных мест.

"Народный фронт" пытается сорвать роспуск Рады

Спикер Парубий заявил о выходе его родной фракции из коалиции. Что дает старт 30-дневному сроку для формирования новой. После этого Владимир Зеленский потеряет право распустить Раду. Однако юристы считают, что у Зеленского будет право распустить Верховную Раду Украины с момента инаугурации, поскольку коалиция не существует уже 3 года. И "Народный фронт" не может выйти из того, чего нет.

Инаугурация

Зеленский готовится к инаугурации. 5 президентов соседних стран уже подтвердили свое участие. Кто будет от США и РФ – не известно. НСК "Олимпийский", кстати, в понедельник свободен. Так что там инаугурации не будет.

С инаугурацией Зеленскому еще повезло. А вот мер Новомосковска, победивший на выборах 4 года назад, до сих пор не может принять присягу – не дают депутаты. Постоянно меняют место проведения сессии, пока один из них выполняет обязанности мера.

Хедхантеры

Чтобы заполнить вакансии на ключевые посты в руководстве Украины Зеленский обещает провести открытые конкурсы с привлечением лучших кадровых агентств. В оппозиции это назвали "некомпетентностью", отсутствием команды и повторением приемов Порошенко. До этого кадровая политика была региональной, которую характеризует расхожая шутка: на улицах Винницы и Львова людей ловят прямо на улицах и отправляют на руководящие посты в Киев.

Украинагейт

Луценко сдал назад в своих обвинениях в коррупции вице-президента США Джозефа Байдена. Теперь он говорит, что ни он, ни его сын не нарушали украинских законов.

Синоптики обещают жаркую субботу.

Хороших выходных. До встречи в понедельник с новым Президентом.