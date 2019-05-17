КСУ признал неконституционным авансовый платеж в исполнительную службу, - СМИ

Второй сенат Конституционного Суда Украины принял решение по делу по конституционной жалобе Хлипальськой Веры Васильевны и признал авансовый платеж в Государственную исполнительную службу таким, что не соответствует Конституции Украины. Об этом говорится на сайте КСУ, информирует портал dostup.pravda.com.ua.

Вера Хлипальськая выиграла суд по доступу к информации, однако так и не получила запрашиваемой информации в Государственной фискальной службе.

В своем ходатайстве в КСУ жалобщица отметила, что для принудительного исполнения судебного решения, она обязана уплатить авансовый взнос в размере двух минимальных размеров заработной платы, то есть "7446 гривен, что соответствует ее содержанию в течение ... 4,2 месяцев".

Отметим, что авансовый взнос в исполнительном производстве составляет эквивалент двух минимальных заработных плат (7446 грн в 2018 и 8346 грн в 2019 г.; несмотря на то, что должником в производстве по предоставлению доступа к информации практически всегда выступают юрлица).

В связи с неуплатой такого взноса государственный исполнитель отказал в открытии исполнительного производства, а суды всех инстанций, в которые она обращалась, ссылаясь на эти же положения, не признали такой отказ противоправным и не защитили его прав.

Жалобщица отметила, что "из-за своего неудовлетворительного имущественного положения так и не смогла реализовать свое право на принудительное исполнение судебного решения".

Конституционный Суд Украины, исследовав материалы конституционной жалобы и проанализировав положения части второй статьи 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве", обратил внимание, что каждый имеет право на судебную защиту и обеспечение государством исполнения судебного решения, а отсутствие у взыскателя как лица, в пользу которого принято судебное решение, финансовой возможности оплатить авансовый взнос не должно препятствовать реализации его права на исполнение судебного решения, особенно когда должником по этому решению является государственный орган.

"В действующем правовом регулировании должен быть установлен такой порядок уплаты авансового взноса лицом, в пользу которого принято судебное решение, которое обеспечило бы во всех случаях и при любых условиях полное и своевременное исполнение такого решения и его обязательность", - говорится в выводах КСУ.

Конституционный Суд Украины отметил, что государство имеет позитивную обязанность обеспечивать выполнение судебного решения, однако определенными положениями части второй статьи 26 Закона правовым регулированием по обязательному авансирования начале принудительного исполнения судебного решения лицом, в пользу которого принято это решение, такая обязанность государства переложенная на указанный лицо, нивелирует сущность его конституционного права на судебную защиту и противоречит положениям статей 3, 8, частей первой, второй статьи 55, частей первой, второй статьи 1291 Конституции Украины.

Положения части второй статьи 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве", признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, ранее 126 общественных активистов и журналистов подписали Меморандум о создании коалиции "За уменьшение финансовых барьеров по делам по доступу к публичной информации", такими барьерами являются судебный сбор, который по делам о доступе составляет 1 прожиточный минимум (1762 грн в 2018) при подаче иска юридическими лицами, и 0,4 прожиточного минимума при подаче иска физическими лицами, и авансовый платеж в ГИС.

Коалиция общественных организаций стала инициатором соответствующего законопроекта №8139 "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно доступа к правосудию (в информационных делах)", цель которого существенно уменьшить судебный сбор при подаче исков по реализации права на доступ к публичной информации, а также установить нулевую ставку авансового взноса за принудительное исполнение судебного решения по таким делам. Данный законопроект был одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, который рекомендовал парламенту принять его в первом чтении и в целом.