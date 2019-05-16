Новости дня: Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Рада назначила дату инаугурации Зеленского – это понедельник, 20 мая. У Зе огорчились - не хотят мешать людям в рабочий день официальной церемонией.

Зеленский установил рекорд по ожиданию принятия присяги среди всех президентов Украины. Он будет ждать ее 29 дней после голосования. Это на день дольше, чем ждал Ющенко – предыдущий рекордсмен, и вдвое дольше, чем ждал Порошенко. Впервые президента к присяге приведет женщина – недавно избранная глава Конституционного Суда Наталья Шаптала.

Согласно опросам, люди больше всего ждут от Зеленского мира, и готовы, что он начнет прямые переговоры с Россией и лидерами непризнанных ДНР/ЛНР.

Свежие соцопросы свидетельствуют, что люди не потеряли надежду на изменение к лучшему. За партию Зеленского готовы отдать голоса почти 40%. Второе место делят партии Бойко и Порошенко.

Премьер-министру Гройсману на выборах в Раду готовы отдать свои голоса 0,7% граждан. Несмотря на миллионы бюджетных гривен, которые тот тратит на рекламу своих успехов. Премьер пойдет на выборы, скорее всего, с Яценюком, у которого рейтинг еще ниже. Но без названия "Народный фронт", о рейтинге которого вслух говорить страшно.

Вакарчук заявил, что будет участвовать в выборах в Раду. Социологи дают ему на старте 0,9%. Ему нужно, как минимум, в 5 раз нарастить количество своих сторонников. Вакарчук уже был депутатом в 2006-2007 годах. Тогда он прогулял половину заседаний и не внес ни одного законопроекта, добровольно сложив впоследствии мандат со словами "Не мое!". Сегодня он ведет в парламент партию "Голос", над которой подшучивают "Голос Пинчука" (якобы бизнесмен стоит за проектом Вакарчука).

После вчерашней просьбе адвоката Трампа в Украине начали расследовать дело против депутата от БПП Лещенко. Правда, не из-за вмешательство в выборы в США, а из-за злополучной квартиры в центре Киева.

"Голос Украины" опубликовал скандальный закон о языках, который вводит штрафы за использование русского. Наши коллеги из издания "Страна.ua" разобрали, когда, кого и за что начнут штрафовать.

В Украину этой ночью прибыл олигарх Коломойский, который стоит за победой Зеленского. Он прилетел в родной Днепр.

Бурно отметить инаугурацию Зеленский не сможет, так как уже на следующий день ему предстоят переговоры с миссией МВФ, которая прибывает в Украину. Голобородько МВФ "посылал", а Зеленский, судя по всему, будет договариваться.

Не очень правдивые синоптики перестали оглашать "штормовые предупреждения" Киеву и перенесли его в Житомирскую и Винницкую области. Зато в Киеве ожидается жара.