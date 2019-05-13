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13 мая 2019, понедельник, 19:48 137
Политика 2019-05-13T19:48:31+03:00
Українські Новини
Новости дня: Суд жестоко оштрафовал Зе, а Рада "волынит" инаугурацию

Новости дня: Суд жестоко оштрафовал Зе, а Рада "волынит" инаугурацию

Суд назначил новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому максимально возможный штраф за демонстрацию им своего избирательного бюллетеня в день голосования. Хотя это всего 850 гривен.

Инаугурация

Рада сегодня не смогла прийти к единому мнению, когда же проводить инаугурацию. На согласительном совете Парубий даже не поднял этот вопрос. На что назначенный сам собой главным сторонником Зеленского в ВР нардеп Куприй бросил под нос Парубию наручники. Вот видео.

Многие лидеры фракций поддержали видеопредложение Зеленского провести инаугурацию 19 мая. Голосование ожидается завтра или в четверг. Если оно будет успешным, у Зеленского останется 3 дня на организацию церемонии.

Но если депутаты решат проводить инаугурацию после 19 мая – Зеленский поставит новый рекорд в истории Украины. Он будет ждать своих полномочий дольше всех остальных президентов, если считать от даты победы на выборах. Позднее всех свои полномочия получал Ющенко – на 28-й день после голосования. Янукович – на 18-й, Кучма – на 16-й, а Порошенко – вообще на 13-й. А Зе ждет уже 22 дня.

На публике Зе так и не появляется. Но продолжает выпускать "видосики". Вот очень трогательный, где раввины, муфтии и христианские иерархи призывают Донбасс и Крым к миру.

Пока что главный путь к миру – это Минские соглашения. Все еще действующий министр иностранных дел Климкин сегодня сделал резкое заявления. Во время визита в Брюссель пригрозил Западу выйти из Минских соглашений.

Про Жукова

После публичного обещания Кернеса восстановить в городе название проспекта Жукова, эту волну подхватила Одесса. Близкий к Бойко депутат Скорик записал видео, где призывает одесситов также вернуть имя Жукова городскому проспекту.


Про газ

"Нефтегаз" и Гройсман вдоволь напиарились понижением тарифа на газ для населения на 30 коп. за куб с 1 мая. Теперь втихую поднимают тариф на 40 коп

Хамство министра

Министр социальной политики Рева получил иск в суд за оскорбление жителей Донецка и Луганска. В интервью ВВС он назвал их "мразями".

Динамо

Болельщиков киевского "Динамо" поздравляем с днем рождения любимой команды – ей сегодня исполнился 91 год. Вот видео эпической победы "Динамо" в Еврокубке 1986 года.

А киевлян сегодня вечером ждет сильная майская гроза с "желтым" (первым) уровнем опасности по классификации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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