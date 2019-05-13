Президент Агентства инвестиционного менеджмента Александр Притыка в продолжение темы транзита российского газа с 2020 года, которая не раз еще будет всплывать в информационном пространстве, подготовил памятку для тех, кто "не в теме".

Все что нужно знать о транзите российского газа и почему Андрей Коболев является угрозой для национальной безопасности Украины:

1. АО "Газпром" в настоящее время осуществляет транзит природного газа через территорию Украины в соответствии с контрактом с НАК "Нефтегаз Украины", подписанным в 2009 при участии премьер-министра Тимошенко Юлии Владимировны.

2. АО "Газпром" является единственным транзитером природного газа через Украину в силу того, что:

а) заблокировал транзит газа альтернативных поставщиков: Казахстана, Туркмении и Узбекистана в направлении ЕС;

б) подписывает договора с европейскими покупателями с базисом поставки "западная граница Украины".

Именно поэтому транзитные договора всегда были и пока остаются инструментом не столько экономики, сколько политики в треугольнике ЕС - Россия - Украина. И Украина в этом треугольнике почти всегда была заложников чужих интересов: Европа хотела избежать рисков прерывания транзита, Россия - добиться экономических и политических уступок.

3. Тем не менее доходы НАК "Нафтогаза Украины" от транзитных платежей всегда составляли внушительную сумму - около 3 млрд долларов в год, что в разы превышало его доходы от торговли газом. И именно эти деньги позволяли и позволяют бывшим и нынешним наемным менеджерам государственной компании, "сорить" деньгами. Способы и инструменты зависели исключительно от уровня квалификации и чувства меры различных "команд менеджеров" и их "крыш" в коридорах власти.

4. В 2014-2015 годах после агрессивных действий России стало понятно, что договориться как было раньше, "полюбовно", уже не получится, тем более что Украина официально обязалась имплементировать т.н. "3-й энергопакет", предполагающий создание независимого от НАК "Нефтегаза Украины" оператора магистральных газопроводов. Самое главное, что создание такого оператора, а тем более с участием в нем крупных европейских газотранспортных компаний полностью соответствовало национальным интересам Украины и позволяло перезагрузить всю систему взаимоотношений в рамках треугольника ЕС - Россия - Украина:

а) юридическая среда и условия транзита становились понятны европейским трейдерам и создавало предпосылки для изменения базиса поставки в контрактах с АО "Газпром" на границу "Россия - Украина", что в свою очередь прекращало монополию "Газпрома" и диктат условий транзитного договора;

б) в принципе устраняло политические риски при обсуждении любых транзитных соглашений с "Газпромом", так как стороной переговоров было бы не государство, а хозяйствующие субъекты Европы и Украины, действующие в рамках украинского законодательства (как составляющей части европейского);

в) НАК "Нефтегаз" наконец избавился от лишних "коррупционных" денег, что послужило бы началом реального оздоровления этой громоздкой и неэффективной компании.

5. И такой план создания независимого оператора был разработан с участием представителей ЕС, Мирового банка, ЕБРР, СЭС и, внимание, - НАК "Нефтегаза Украины". Более того - утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №496 в 2016 году правительством Арсения Яценюка. Подчеркну: именно реализация этого плана позволяла интегрировать независимого оператора в европейское законодательство и послужить основой перезагрузки взаимоотношений с "Газпромом" и Кремлем в газовой сфере.

6. Но… за 3 года не удалось сделать ничего! Если не считать успехом формальное создание предприятия ПАО "Магистральные газопроводы Украины" без активов, без персонала, без денег (кроме 70 млн бюджетной дотации, обеспечивающей немаленькие зарплаты членов Наблюдательного совета, который тоже назначили, но руководить им нечем). Главными саботажниками процесса выступило руководство НАК "Нефтегаза Украины". Приблизительно полгода им понадобилось на то, чтобы "передумать" и начать всеми имеющимися в их распоряжении финансовыми, медийными и организационными ресурсами тормозить процесс "анбандлинга". Не забывая по дороге щедро тратить миллионы долларов на разнообразных консультантов и советников. В рамках процесса "анбандлинга" НАК "Нефтегаза Украины" пытается решить одновременно 2 задачи: первая - максимально отсрочить потерю влияния на существующего оператора магистральных сетей – ПАО "Укртрансгаз", который де-юре одновременно является и оператором рынка (т.е. один из участников рынка имеет прямое административное и финансовое влияние на арбитра); вторая - устранить Кабинет Министров Украины от процесса создания нового оператора и соответственно в максимальной степени сохранить влияние на него (так называемая модель ISO, предполагающая создание нового оператора на базе "внучки" НАК "Нефтегаза Украины" - дочернего предприятия "Укртрансгаз").

Представители Евросоюза и Секретариата энергетического содружества поддерживают правительственный вариант о чем неоднократно заявляли и выражали "обеспокоенность" торможением создания нового оператора, понимая все связанные с этим риски. "Но воз и ныне там".

7. Основными "козырными" картами руководителей НАКа, позволяющие им так долго противостоять европейцам и правительству, являются влиятельные американские лоббисты (по слухам связанные с Джорджем Соросом), а также имидж "героических борцов" с "Газпромом" без личного участия, которых, "война" будет непременно проиграна. Информпространство насыщено различными ультимативными заявлениями, новыми арбитражными исками, арестами каких-то активов "Газпрома", готовностью покупать за океаном сжиженный газ (неважно по какой цене) и т.п.

8. Совершенно очевидно, что при сохранении подобной ситуации никаких договоренностей о новом транзитном контакте с 1 января 2020 года на условиях "европейского законодательства" ждать не приходится. Последствия будут плачевны для страны:

перекрытие Москвой газа для европейских потребителей и окончательная победа европейских сторонников альтернативных маршрутов в обход Украины;

"освоение" НАК "Нефтегаз" дополнительных миллиардов для предотвращения или ликвидации техногенной катастрофы (уже заявлена необходимость закачки в хранилища дополнительных 3 млрд кубометров газа); – и как следствие-превращение украинской газотранспортной системы из жемчужины газовой отрасли в "черную дыру", где будут исчезать деньги украинских налогоплательщиков.

Самое смешное, что для очередного "спасения Европы" Андрей Коболев таки вынужден будет согласиться с предложением "Газпрома" о продлении действия нынешнего ("невыгодного") транзитного соглашения на 1 год. Естественно с пролонгацией невозможности отделить "Укртрансгаз" от "Нефтегаза" и возможностью "освоить" очередные 3 млрд долларов.

9. Для предотвращения такого сценария Кабинет Министров Украины и команда нового Президента Украины просто обязаны проявить политическую волю и предотвратить этот негативный сценарий, являющийся прямой и явной угрозой национальным интересам Украины. Все возможности и инструменты для этого имеются. Даже если ценой станет потеря безусловно талантливых и по-своему эффективных топ-менеджеров НАК "Нефтегаз".