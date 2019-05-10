Новости дня: Орден для пресс-секретаря и томос под угрозой

Порошенко продолжает раздавать награды своим соратникам. После присвоения звания Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку, свое получили и соратники поменьше рангом – министры Нищук и Кубив, замглавы АП и даже начальники департаментов. Также ордена за заслуги получил и пресс-секретарь уходящего гаранта Святослав Цеголко и даже руководитель штаба проигранной компании Олег Медведев. Не забыты даже работники приемной президента, фактически секретарши Президента Ирина Божко стала заслуженным работником социальной сферы. Делайте ставки – кого еще Порошенко успеет наградить до инаугурации Зеленского.

9 мая дало толчок новым спорам вокруг названий улиц украинских городов – мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал вернуть одному из центральных в городе проспектов имя Георгия Жукова, ссылаясь на соответствующую петицию харьковчан. Это не осталось без внимания главного декоммунизатора страны Владимира Вятровича, пригрозившего градоначальнику тюрьмой. Вот только качество дороги на этом проспекте от переименования вряд ли станет лучше.

Сложилось впечатление, что Игорь Коломойский проводит в Израиле сеанс одновременного интервью для всех украинских журналистов. Если раньше даже маленький блиц с самым веселым украинским олигархом был поводом требовать как минимум удвоения своей зарплаты, то теперь беседа с президент-мейкером становится обязательной программой. В своей очередной беседе, в этот раз с журналистами "РБК-Украина" Коломойский вновь хвалил Авакова, назвал главу "Нефтегаза" Коболева потенциальным премьером раскритиковал недавно принятый языковой закон. Также олигарх "наехал" на Ахметова за чрезмерные сверхприбыли за счет "договорняков" с властями и назвал выгодным роспуск Рады.

Не успел Порошенко перестать быть Президентом, а одно из его основных детищ – томос уже находится под угрозой. Почетный патриарх Филарет явно не считает себя почетным и собирается воскресить УПЦ КП, которое вроде бы распустил на соборе 15 декабря. Ведь именно иерархи этой церкви стали основой созданной на соборе ПЦУ, которая и получила от Константинополя долгожданный томос. Вот только очень похоже, что Филарет уходить на покой не собирается – он разослал приглашение архиереям ПЦУ на бланк УПЦ КП принять участие в "торжественном молитвенном общении". Причем глава ПЦУ Епифаний, ранее правая рука Филарета, такого приглашения не получил. Поговаривают о возможности нового собора и восстановлении патриархата. Что наверняка повлечет за собой отзыв томоса. И кстати, УПЦ КП до сих пор существует как юридическое лицо и даже не находится в состоянии ликвидации.

А вчера вечером мы могли убедиться, в правоте слов Воланда, что человек не только смертен, но и внезапно смертен. В Москве от сердечного приступа прямо за рулем мотоцикла умер главный телекиллер российского телевидения 90-х Сергей Доренко. Харизматичный телеведущий, уволенный после яркой критики Путина из-за катастрофы подлодки Курск в последнее время не стесняясь поддерживал аннексию Крыма и войну России на Донбассе, говорил о необходимости взять под контроль всю Украину. Но не дождался.