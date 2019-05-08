В апреле цены в Укарине поднялись на 1,0%

В апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле повысились на 1,4%, на одежду и обувь - на 1,9%, на жилищно-коммунальные услуги - на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - на 0,6%, на образование – не изменились.

По сравнению с апрелем 2018 года в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-апреле инфляция составила 3,4%.

Напомним, инфляция продолжается: больше всего подорожали одежда, обувь и жилкомуслуги.

Ранее, в феврале, инфляция составила 0,5%.