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08 мая 2019, среда, 16:46 28
Экономика 2019-05-08T16:46:54+03:00
Українські Новини
В апреле цены в Укарине поднялись на 1,0%

В апреле цены в Укарине поднялись на 1,0%

Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

В апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле повысились на 1,4%, на одежду и обувь - на 1,9%, на жилищно-коммунальные услуги - на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - на 0,6%, на образование – не изменились.

По сравнению с апрелем 2018 года в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-апреле инфляция составила 3,4%.

Напомним, инфляция продолжается: больше всего подорожали одежда, обувь и жилкомуслуги.

Ранее, в феврале, инфляция составила 0,5%.

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