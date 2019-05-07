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  • Новости дня: Парубия преследуют за купание в бассейне. Полиция из мести пришла с обысками к профессору
07 мая 2019, вторник, 17:31 126
Политика 2019-05-07T17:32:56+03:00
Українські Новини
Новости дня: Парубия преследуют за купание в бассейне. Полиция из мести пришла с обысками к профессору

Новости дня: Парубия преследуют за купание в бассейне. Полиция из мести пришла с обысками к профессору

В последние дни президентства Порошенко силовики становятся главными ньюзмейкерами. Порошенко не пришел к прокурору Горбатюку подписать протокол допроса трехлетней давности, и тот публично обещает привести его силой сразу после окончания президентской каденции. Генпрокуратура вызывает на допрос директора НАБУ Сытника – своего "закадычного врага". Подозревают, что именно он вмешивался в выборы президента США на стороне Клинтон, и даже по пьяни проговорился об этом. Вот аудиозапись.

Главная новость дня – главой нового антикоррупционного суда избрана женщина из богом забытого Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее стаж судьи составляет 7 лет. Закончила уважаемую Харьковскую юракадемию и набрала наибольшее количество баллов на конкурсе. Антикоррупционный суд заработает уже при Зеленском в августе этого года.

Порошенко напоследок назначил 75 судей Верховного суда.

НАБУ подбирается к Парубию. Как сообщил телеграмм-канал Ньюзрум, детективы будут расследовать, почему он купался в бассейне в Катаре во время официального визита, который был оплачен налогоплательщиками.

Кличко попал в большой международный скандал. Швейцарские архитекторы обвинили Киев в краже проекта моста между аркой Дружбы народов и Владимирской горкой, который должны открыть уже в конце этого месяца ко Дню Киева. За этот мост Кличко много критиковали. Во-первых, он стоит как 4 хорошие школы, которых так не хватает столице. А, во-вторых, имеет лишь развлекательное значение и служит лишь для перемещений пешеходов и велосипедов. Швейцарцы "подавались" на конкурс, который проводила киевская мэрия, еще в 2013 году. Взяли призовое место, но денег им так никто и не дал.

Киевская медиа-тусовка обсуждает неожиданные обыски у уважаемого профессора Института журналистики Валерия Иванова. Полиция пришла обыскивать его дом из-за того, что он переписывался со своим сыном. А сын причастен к расследованию махинаций полицейского начальника. У профессора арестовали счета, на которые приходят деньги иностранных доноров для его главного журналистского проекта – контент-анализа теленовостей, показывающего, в том числе, политические предпочтения собственников телеканалов.

При этом, в Украину идет снежный циклон Xerxes. Синоптики предупредили о похолодании и предстоящей контрастной погоде.

Больше новостей о: Генпрокуратура Украины Андрей Парубий НАБУ Артем Сытник Сергей Горбатюк Антикоррупционный суд Валерий Иванов Петр Порошенко Пешеходно-велосипедный мост Елена Танасевич

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