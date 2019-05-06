Порошенко вызывают в Генпрокуратуру, а Зеленский странно соболезнует

Генпрокуратура неожиданно вызвала на допрос Порошенко, чтобы он подписал протокол своего допроса по делу о расстрелах на Майдане. Сам допрос состоялся еще в 2016 году. К чему возникла такая "спешка" спустя 3 года – не понятно. Очевидно, не зря за Сергеем Горбатюком, который 5 лет безуспешно ведет расследование массовых убийств на Майдане, ходит слава странного человека.

Зеленский весьма туманно выразил соболезнование жертвам авиакатострофы в Шереметьево. В результате попадания молнии в новейший российский самолет погиб 41 человек. Зеленский зачем-то сравнил эту трагедию с терактом в Шри-Ланке и жертвами войны на востоке Украины.

Третий день в Facebook не утихают споры, достойно ли 19 мая стать датой инаугурации Зеленского. Порохоботы во главе с Вятровичем говорят - "нет", поскольку в этот день отмечают память жертв политических репрессий. На это сторонники Зеленского припоминают как Порошенко 19 мая с размахом отмечал День Европы в Украине, невзирая на траур. Последнее слово скажет Рада. В следующий вторник, 14 мая, она должна проголосовать дату инаугурации.

Ярый порохобот министр Климкин заявил, что не готов работать с Зеленским. А Луценко неожиданно сказал, что не видит "моральных оснований" уходить в отставку. Хотя еще полгода тому публично просил Порошенко об увольнении и передавал в администрацию соответствующую бумагу.

Самого Луценко на "майские" вместе с женой – "женщиной третьего тысячелетия" заметили в Риме.

В оставшиеся дни президентства Порошенко раздает "плюшки" своим сторонникам. Телеграмм-канал The Newsroom пишет, что Грицаку (СБУ) и Муженко (Генштаб) готовятся присвоить звание "Герой Украины". Что даст им 200% надбавку к пенсии и 100к гривен разово.

А сотрудник АПУ и предводитель порохоботов Владимир Горковенко свою выходную награду уже получил. Второй день не утихает скандал вокруг шулерского его назначения членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Для этого Порошенко пришлось уволить нынешнего главу Нацрады Артеменко за 2 месяца до истечения срока полномочий. Зеленский сразу не сможет отозвать Горковенко из Нацрады. Ему придется подождать, пока тот проработает год, напишет отчет, потом признать его неудовлетворительным и лишь после этого уволить.

В разгар предвыборной кампании Порошенко и Омелян с большой помпой открыли авиарейсы "Киев - Ужгород". Сегодня их закрыли из-за нерентабельности. Рейсы просуществовали два месяца. Теперь только ленивый не пнул по этому поводу министра-фантаста Омеляна.

Президентство Порошенко заканчивается также, как и началось – публичным падением солдата. На этот раз Порошенко подхватил женщину, но выглядело это откровенно театрально. Посмотрите видео как это было.

Синоптики обещают дождливые дожди до конца недели. С короткими перерывами на грозы и пасмурное небо.